EAS inverteix més de 4 milions d’euros per reforçar la formació de pilots

L’escola de pilots EAS Barcelona, amb seu a l’aeroport de Sabadell, ha anunciat una inversió superior als 4 milions d’euros destinada a la modernització i ampliació de la seva flota d’aeronaus, en el marc del seu desè aniversari. Segons explica la companyia, aquesta operació representa “una de les inversions més rellevants de la seva història” i reafirma el compromís “amb la qualitat i l’excel·lència formativa”, defensen en un comunicat.
En concret, el projecte preveu la substitució de les actuals aeronaus multimotor per nous models de darrera generació, així com la incorporació de noves unitats per ampliar la capacitat formativa del centre. Aquesta renovació permetrà oferir una formació “més alineada amb la realitat operativa de les aerolínies”, gràcies a l’ús de tecnologia avançada i entorns similars als que es troben en l’aviació comercial.
Amb aquesta inversió, EAS Barcelona reforça el seu posicionament com una de les escoles amb una flota més moderna d’Europa, amb una antiguitat mitjana inferior als quatre anys. Des de la companyia destaquen que l’objectiu és formar pilots “preparats per l’aviació comercial actual i futura”.
La nova flota començarà a incorporar-se a partir de mitjan 2026 i contribuirà a incrementar les hores de vol multimotor dels programes de formació, un element clau en la preparació dels futurs pilots de línia aèria. Segons fonts de la companyia, aquest factor és determinant per millorar la presa de decisions i la maduresa operativa dels alumnes.
La renovació de la flota incorpora, a més, un “component clau” de sostenibilitat mediambiental”. Les noves aeronaus presenten una reducció de consum de combustible propera al 20% per hora de vol respecte a models anteriors, “el que suposa una disminució significativa d’emissions i una operació més eficient gràcies als nous motors Rotax 912iSc3”. Amb aquesta decisió, l’escola formativa alinea el seu “creixement amb els objectius de sostenibilitat del sector aeronàutic europeu i reforça el seu compromís amb una aviació més responsable des de la fase formativa” assenyalen des d’EAS Barcelona.
En els seus deu anys d’activitat, EAS Barcelona ha format més de 1.000 pilots professionals i ha acumulat més de 200.000 hores de vol i simulador.