El BBVA es pronunciarà en les “pròximes dates”

Les primeres reaccions de les parts protagonistes en aquesta operació no es van fer esperar… ni 24 hores després de l’anunci del Govern de l’Estat. El ‘country manager’ del BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, va explicar que l’entitat està avaluant les condicions imposades per l’executiu de Pedro Sánchez, sense descartar tirar la tovallola. En resposta a les preguntes dels periodistes presents a les jornades organitzades per l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica (APIE) a Santander, Belausteguigoitia va avançar que “en les pròximes dates”, l’entitat presidida per Carlos Torres prendrà una decisió al respecte. Entre els temes tractats, des del BBVA es manté obert l’escenari d’iniciar una via judicial, seguint la línia de Torres, ara fa uns dies. “Evidentment, és el nostre deure tenir totes les alternatives i possibilitats dins d’una anàlisi i dins d’una avaluació perquè tenim el deure fiduciari amb interessos dels nostres accionistes”.

El màxim executiu de la filial a Espanya de BBVA va reiterar el “racional impecable” de l’operació, amb el suport majoritari dels accionistes del BBVA. “És important que des d’Espanya liderem operacions de consolidació que són importants per a Europa”, va defensar.



“S’han reduït les probabilitats”

D’altra banda, en les mateixes jornades de l’APIE, el conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, va apuntar que les “probabilitats” que l’opa tiri endavant “s’han reduït” amb les condicions que ha imposat el Govern de l’Estat. En aquesta línia, González-Bueno va recordar que “les circumstàncies han canviat totalment” des que es va presentar l’oferta, i referint-se a les declaracions de Peio Belausteguigoita va afegir que “com molt bé ha dit el BBVA, haurà de considerar si amb aquestes noves condicions li compensa tirar endavant”.

En relació amb l’entitat presidida pel banquer sabadellenc Josep Oliu, ahir dimecres el Banc Sabadell va anunciar que, finalment, el pròxim 24 de juliol presentarà el nou pla estratègic 2025-2027, segons va anunciar en un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El nou document es troba en la fase “d’elaboració final”, previ pas a l’aprovació en el consell d’Administració, i que es presentarà el mateix dia que els resultats del primer semestre.