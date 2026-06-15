El Corte Inglés guanya 628 miliions d'euros, un 22% més

El Corte Inglés va registrar un benefici net de 628 milions d'euros en l'exercici 2025-26 (tancat el 28 de febrer de 2026), i això suposa un creixement del 22,8% respecte a l'exercici anterior, mentre que el benefici net recurrent va ascendir fins als 522 milions d'euros, un 11% més, segons ha informat la companyia aquest dilluns.
"Aquests resultats demostren la solidesa de la companyia, i ens permeten abordar amb confiança els pròxims anys amb inversió més alta i creixement, amb l'aspiració de fer sempre única l'experiència de tots els clients de El Corte Inglés", va subratllar la presidenta del grup, Cristina Álvarez.
La companyia ha destacat que ha aconseguit un "sòlid" creixement en vendes i rendibilitat, amb increments de doble dígit en resultats i el menor deute en dues dècades, i això permetrà incrementar les inversions un 14,6% aquest any, fins a 650 milions d'euros.
El volum global d'ingressos consolidat es va situar en 17.247 milions d'euros, amb una xifra de negoci que va assolir els 14.988 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment de l'1,1% i del 2% a superfície comprable.
La companyia ha subratllat que aquest "important creixement en totes les seves magnituds financeres es deu al bon comportament que han registrat les seves principals àrees d'activitat, així com a una millora continuada de l'eficiència.
El marge brut del grup consolidat es va anotar un increment del 2,5%, en el que destaca sobretot la segona part de l'exercici.
Les millores en la gestió es reflecteixen també en el resultat brut d'explotació (Ebitda) que es va elevar fins als 1.266 milions d'euros, el que representa un increment del 4,7% sobre l'any anterior.
El deute financer net es va reduir en 148 milions d'euros, fins als 1.648 milions d'euros, en el marc d'un creixement continuat de l'ebitda pel creixement del negoci i una gestió eficient de costos.