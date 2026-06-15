Un total de 35 candidatures aspiren als Reconeixements Empresarials de Pimec Vallès Occidental

Un total de 35 empreses i entitats del Vallès Occidental optaran al guardó de la quarta edició dels Reconeixements Empresarials de Pimec Vallès Occidental.
El lliurament d'aquests premis tindrà lloc el pròxim 18 de juny al Pavelló de La Llana de Rubí amb l'objectiu de posar en valor la diversitat, la força i el dinamisme del teixit productiu de la comarca. Per això, enguany es reconeixeran iniciatives empresarials en les següents categories: Comerç de proximitat, Impuls a la Formació Professional i al Talent, Empresari o empresària jove, Pime innovadora, Creixement industrial, Associacionisme empresarial i perspectiva de diversitat, sostenibilitat, seguretat i salut laboral.
L'acte el conduirà la periodista Aina Galduf i comptarà amb la participació del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper; l'alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez; el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés, i el president de Pimec, Antoni Cañete.
La ponència central de la gala anirà a càrrec del president de l'Observatori de la Pime de Catalunya i catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, qui abordarà la dimensió empresarial i la productivitat de les pimes.
En el marc de la reunió del jurat, el president de l'organització empresarial al territori, Xavier Pujol, va destacar "l'alt nivell dels projectes presentats i la dificultat de seleccionar les empreses guardonades per la seva qualitat, trajectòria i l'impacte territorial". En aquest sentit, va agrair la participació de totes les empreses i entitats, així com el seu compromís amb la comarca, la competitivitat, la innovació i la generació de valor econòmic i social.
El jurat dels Reconeixements Empresarials del Vallès Occidental, a banda de Xavier Pujol, està conformat pels vicepresidents Montse Argemí, Miquel Àngel Salazar i Jaume Maranges; el president de Pimec Joves a la comarca, Albert Valverde; el president de Pimec Comerç Vallès Occidental, Xavier Olivé; la representant de Pimec Dona i Empresa, Cristina Simona, i el delegat territorial de Pimec Vallès Occidental, Miquel Martínez.