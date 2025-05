Eloi Planes: "Un país necessita empresaris arrelats al territori”

El president executiu de Fluidra, Eloi Planes, va ser el gran protagonista en l’esmorzar organitzat per Foment del Treball i PwC, en el que va compartir amb els presents la història de la companyia, els moments clau i el reptes del present i futur.

Durant la seva intervenció, el president de la companyia va destacar el paper estratègic que juguen les empreses familiars per al país, com a bon exemple del cas de Fluidra, fundada el 1969 per quatre famílies –Planes, Serra, Corbera i Garrigós–. “Són un actiu de valor incalculable: generen compromís, creen llocs de treball, aporten valor a llarg termini i mantenen viva una manera de fer les coses”. En aquesta línia, Planes va anar més enllà i va posar d’exemple del Mittelstand alemany, un model d’empreses amb arrels locals, però de visió global, un bon mirall del camí que hauria de seguir Espanya per ser “sostenible i avançar”.

Planes també va destacar diversos moments clau en la història de Fluidra, com l’entrada del Banc Sabadell a l’accionariat el 2002, que va esdevenir un aliat estratègic fonamental. “Ens va ajudar en el canvi generacional i en fer una gran quantitat d’operacions d’expansió”, va explicar. Aquest suport va permetre a Fluidra engegar una nova etapa que va culminar amb la sortida a borsa el 2007, un pas important que els va preparar per obrir-se a nous mercats, especialment als Estats Units, el “primer mercat mundial”, on s’acabaria fusionant, una dècada després, amb Zodiac. “Hem crescut fins a convertir-nos en una multinacional catalana que opera en 47 països amb 6.500 treballadors en 36 centres de producció i 135 delegacions comercials. No ha estat un camí fàcil, però sempre hem tingut clar el nostre ADN: construir solucions professionals per a la indústria de piscines i oferir el catàleg més ampli del mercat, la qual cosa ens ha portat a ser ‘la gran ferreteria dels pisciners’.”

El president executiu va posar èmfasi en la importància del nucli familiar: “Quatre famílies, cadascuna amb un paper clar, amb lideratge acceptat per tothom, ambició sana i capacitat d’execució. La propietat ha de veure resultats perquè els dividends són l’oli que manté la unió.” A més, va explicar que la planificació del canvi generacional és un procés llarg, gradual i basat en el diàleg i la paciència.

Finalment, Planes va destacar que el talent i el compromís de les persones que treballen a Fluidra són fonamentals per continuar creixent. “Gràcies a ells i als nostres valors – humilitat, esperit emprenedor, resiliència, valentia, compromís i generositat – seguirem donant fruits per a la societat.”