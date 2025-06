Empreses i projectes referents en el sector salut

La 12a edició del Fòrum de Tecnologies i Innovació, celebrada el passat dimecres, va posar en relleu el paper cada vegada més central de la tecnologia aplicada a la salut —la coneguda com a health tech— com a eina clau per transformar el sistema sanitari i millorar la qualitat de vida de les persones. L’esdeveniment, que va reunir experts, empreses i investigadors, va permetre conèixer iniciatives d’alt valor afegit, amb impacte directe en la qualitat de vida de les persones.

Un dels projectes que es van conèixer durant la jornada va ser el PIT3D, en desenvolupament dins de l’institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT).

Paula Ferrer, project manager d’innovació del projecte, va explicar que gairebé dues de cada tres dones operades de mastectomia no es fan reconstrucció de pit i han de conviure amb solucions que no destaquen la seva confortabilitat. L’origen del projecte es remunta a poc abans de la pandèmia. Àngels Placeres, gestora de casos de càncer de mama a l’Hospital Parc Taulí, va detectar aquesta necessitat escoltant les seves pacients: “No és just que les nostres mares i àvies, al segle XXI, portin elements obsolets. Necessiten alguna cosa adaptada a elles per tenir una vida saludable”.

Placeres va proposar la idea arran del seu pas per l’UCI durant la Covid-19, on va coincidir amb professionals que havien creat respiradors en 3D: “Quan es va acabar la pandèmia, vaig proposar al doctor Lluís Blanch i al Ferran Fillat si era possible fer una pròtesi en 3D. Ens van dir que es podia intentar i ho vam tirar endavant amb els enginyers del laboratori i la Fundació”.

El procés de creació combina escaneig 3D no invasiu, disseny digital anatòmic i impressió amb materials biocompatibles. Actualment, el projecte es troba en fase de validació clínica. “Estem provant tres prototips millorats amb onze pacients. Amb el seu feedback volem definir el producte final i iniciar, el 2026, un estudi amb 150 pacients en tres hospitals”, va avançar Ferrer. També va confirmar que tenen un informe de patentabilitat positiu, fet que obre la porta a l’entrada al mercat l’any 2027.

Entre les empreses presents, Nexus, multinacional alemanya especialitzada en software per a l’àmbit sanitari i social, amb més de 2.000 empleats i 10.000 clients arreu del món, amb oficina a Sabadell des de fa prop de deu anys. “Fem programari per a diagnòstics, per a la gestió de l’hospital, per a la facturació... Tenim la capacitat de digitalitzar tots els processos d’un hospital o una clínica: des de laboratoris i quiròfans fins a les UCI”, va explicar David Fernández, director general de Nexus a Espanya.

Fernández va destacar que la tendència actual no és cercar un producte únic per a un servei concret, sinó oferir solucions integrades i interoperables entre si i amb les infraestructures existents, com ara el sistema CatSalut. També va destacar l’aposta per solucions en núvol, més flexibles i segures, i l’ús de la intel·ligència artificial: “No volem substituir ningú, sinó que el professional tingui més temps per estar amb el pacient. Volem que les tasques de valor les faci la persona, i les repetitives, la màquina”.

Finalment, Fernández va explicar que la companyia prepara un nou prototip que permetrà anticipar riscos, com caigudes, malnutrició o futures malalties, grà