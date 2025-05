Sabadell crea prop de 1.000 empreses des del Punt d’Atenció a l’Emprenedoria en una dècada

L’Ajuntament ha rebut un reconeixement de la Diputació per la tasca desenvolupada des del 2014

L’Ajuntament de Sabadell commemora una dècada de funcionament del Punt d’Atenció a l’Emprenedoria (PAE) com un dels més actius de tota Barcelona. Amb gairebé 1.000 empreses creades en els últims deu anys, el PAE de Sabadell s’ha situat al tercer lloc del rànquing dels 43 punts de la província des del 2014.

La tasca desenvolupada per l’Ajuntament de Sabadell ha rebut avui el reconeixement de la Diputació. Com ha indicat el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, en el marc de la jornada celebrada a Barcelona “per a nosaltres, el servei PAE és molt més que una finestreta única: és una porta oberta al futur empresarial de Sabadell, on les idees es converteixen en projectes i els projectes, en realitats”.

Els Punts d’Atenció a l’Emprenedoria (PAE) són oficines autoritzades pel Ministeri d'Indústria i Turisme, des d’on es realitza la tramitació de constitució de les formes jurídiques de manera telemàtica i gratuïta. “El compromís ferm de Sabadell amb el foment de l’activitat emprenedora i el suport al teixit empresarial local. Continuarem treballant per oferir serveis de qualitat que impulsin la creació i consolidació de projectes empresarials a la nostra ciutat”, reitera el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat i Turisme, Lluís Matas.