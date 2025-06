Empreses i joves busquen l’encaix

La Cambra de Comerç ha tornat a esdevenir un punt neuràlgic per al talent jove amb la celebració de la Fira d’Ocupació Vallès Treball Jove 2025. La jornada, celebrada aquest dimecres a la seu de l’entitat, adreçada a joves d’entre 16 i 29 anys inscrits al programa Garantia Juvenil, ha reunit una vintena d’empreses i més de 150 participants, generant més de 500 entrevistes de feina i una seixantena d’ofertes laborals reals.

L’ambient ha estat dinàmic i enriquidor, tant per a les empreses com per als joves assistents. Josep Fernández, del departament de recursos humans de Turris, ha destacat que “és una iniciativa bona i necessària, tant pels joves com per les empreses. En el nostre cas, ens costa trobar perfils com el de forner, i aquesta fira ens ofereix una oportunitat per donar-nos a conèixer pel Vallès i trobar persones que estan buscant feina”.

Judith Rovira, també del departament de recursos humans de Turris, ha posat èmfasi en la predisposició del jovent: “Aquest matí hem vist molta gent jove amb ganes de treballar, amb molta voluntat d’entrar al món laboral”. Tot i això, han coincidit a assenyalar la dificultat per cobrir determinats llocs: “El perfil de forner és complicat. O estan treballant o ja estan jubilats. No hi ha forners a l’atur”, ha afegit Fernández, remarcant que altres perfils professionals, com els de venedor o mosso de magatzem, són més accessibles.

Aquesta dificultat per captar talent també es detecta en altres sectors, tal com ha subratllat Ruth Redondo, responsable de recursos humans de la tecnològica Inserty: “Venim d’una generació a qui es va inculcar molt la importància de fer carrera universitària per tenir estabilitat i futur. Ara ens trobem amb un salt generacional que ens impedeix cobrir llocs com els d’instal·lació i manteniment elèctric. Estem en un país que no para de créixer i les empreses no parem, però ens falta talent”.

Per la seva banda, Meritxell Pastor, tècnica de selecció i orientació laboral de la Fundació ONCE, també ha valorat molt positivament la jornada: “El nostre objectiu és ajudar persones amb discapacitat a inserir-se laboralment i oferir-los formació. Ens adonem que és difícil arribar als joves, però avui hem aconseguit establir molts contactes i donar-nos a conèixer al territori”.