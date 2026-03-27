Fluidra proposa un dividend de 0,65€ per acció i el nomenament de dos nous membres per al consell

Fluidra, companyia líder global en el sector de l’equipament de piscina i wellness, ha acordat en la seva sessió del Consell d’Administració proposar a la Junta General d’Accionistes la distribució d’un dividend de 0,65 euros per acció amb càrrec als resultats de 2025. Aquesta proposta implica un ‘payout’ proper al 50% del benefici net ajustat, alineat amb la política de dividends i el marc d’assignació de capital de la companyia.
El desemborsament total, supeditat a l’aprovació per part de la Junta General d’Accionistes que se celebrarà el pròxim 6 de maig de 2026, ascendiria al voltant de 125 milions d’euros. Si s’aprova, Fluidra efectuaria un primer pagament de 0,32 euros per acció el 14 de juliol i un altre de 0,33 euros per acció el 10 de desembre de 2026.
“El 2025 hem tornat a demostrar la fortalesa del nostre negoci, amb un creixement superior al del mercat i avenços ferms en les nostres prioritats estratègiques, tot això en un entorn dinàmic. Vull agrair al conjunt dels equips de Fluidra el seu compromís i dedicació. Continuem centrats a executar la nostra estratègia i invertir per reforçar el negoci a llarg termini, al mateix temps que continuem millorant els retorns”, va incidir Eloi Planes, president executiu de Fluidra.
Nomenament nous consellers
D’altra banda, el Consell d’Administració de Fluidra ha proposat ratificar el nomenament per cooptació ja efectuat pel mateix Consell el febrer de 2026 en relació amb Allison Steiner; en la seva qualitat de consellera dominical de la societat, i addicionalment designar a Stephen Kaniewski com a nou conseller independent. Ambdós nomenaments seran sotmesos a votació en la Junta General d’Accionistes del 6 de maig.