González-Bueno insisteix a dir que l'oferta és "dolenta", tot i la millora del BBVA

El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, ha insistit a dir que l’opa del BBVA és “dolenta”, malgrat la millora que ha anunciat l’entitat presidida per Carlos Torres hores abans.
En una entrevista a ‘Onda Cero’, González-Bueno ha assenyalat que la nova proposta tampoc “és molt”. “Normalment, les primes acostumen a ser del 30% i 1,6% és poc”, ha comentat.
Aquest dilluns, el BBVA ha anunciat que millora un 10% l’oferta. D’aquesta forma, el BBVA, que abans oferia una acció del BBVA i un pagament en efectiu de 0,70 cèntims per 5,5483 accions del Banc Sabadell, ara ha eliminat el component en efectiu per suprimir l’impacte fiscal d’acudir a l’opa i el bescanvi d’accions serà d’una acció de BBVA per 4,8376 accions del Banc Sabadell.
“L’oferta és dolenta perquè inclús és pitjor que l’original que ens van fer –maig del 2024–”, ha assenyalat González-Bueno, explicant que, en aquell moment, els accionistes del Banc Sabadell tenien el 16,1% de l’entitat resultant i ara, el 15,3%. Amb l’oferta amb la qual es va llançar l’opa, la participació hauria sigut del 13,6%.