González-Bueno exigeix "molta més transparència" al BBVA

Malgrat que el president del BBVA, Carlos Torres, ha repetit en nombroses ocasions que l'oferta ja és "atractiva", que no volen rebaixar el llindar d'acceptació i que el termini d'acceptació és de 30 dies, des del Banc Sabadell no se'n refien del tot.
Aquest dimecres, en una entrevista publicada per LinkedIn Noticias, el conseller delegat de l'entitat sabadellenca, César González-Bueno ha exigit "molta més transparència" al BBVA, en qüestions transcendentals. "Apujarà el preu o no? És verdaderament el dia 24 l'últim dia que poden apujar el preu o deixaran passar aquest dia per ampliar el termini i apujar-lo després?", ha preguntat. En aquesta línia, l'alt executiu del Banc Sabadell ha recordat que "la principal obligació en una opa hostil és la transparència, i temo que no som tot el transparent que podríem".
Preguntat sobre l'operació plantejada pel BBVA, González-Bueno que en una "situació genèrica" les operacions de concentració aporten "normalment molts avantatges", però en aquest cas en concret la història és diferent: "Aquesta oferta no és bona. Aquí no hi ha sinergies, hi ha autonomia de gestió de tres a cinc anys i tampoc hi ha l'evidència que s'autoritzi la fusió".
Finalment, i sobre l'impacte que podria suposar per als clients, el conseller delegat del Banc Sabadell ha estat contundent en afirmar que "seria pèssima, malgrat que el BBVA ha dit que seria bona per als accionistes, quan l'oferta que fa és d'enderroc. Els clients no la volen i la prova és que hi ha hagut més de 70 entitats que s'han presentat en oposició, i això que és tan complicat que els espanyols ens posem d'acord".