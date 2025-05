El Govern de l’Estat esgota el termini

El Govern espanyol el termini –venç aquest dimarts 27 de maig– que li atorga la legislació per decidir si eleva l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell al Consell de Ministres. En el cas que s’elevi l’operació al Consell, aquest disposarà d’un mes, fins al 27 de juny, per imposar al BBVA condicions addicionals a la transacció.

En el cas que s’acabi produint aquest escenari –s’elevi l’opa al Consell de Ministres–, s’allargarà, almenys fins al juliol, l’inici del període d’acceptació perquè els accionistes del Banc Sabadell decideixin sobre el futur de l’entitat presidida per Josep Oliu.

Precisament, el mateix ministre ha anunciat aquest dilluns que el Govern de l’Estat publicarà un informe sobre la consulta pública feta per preguntar per l’opa. Segons Cuerpo, aquest procediment és un “mecanisme addicional” per ajudar a prendre la decisió sobre elevar, o no l’operació al Consell de Ministres. “Estem prenent la decisió amb totes les garanties i sent respectuosos amb la normativa i els terminis”, ha afegit en roda de premsa amb la comissària europea de Serveis Financers, Maria Luís Albuquerque a Madrid. Albuquerque, per la seva part, ha apuntat que és “irrellevant” si les fusions bancàries són dins o fora d’un mateix Estat sempre que enforteixin el sistema financer comunitari.

El BBVA incrementa el crèdit

En paral·lel, i mentre s’està a l’espera de la decisió del Govern de l’Estat, aquest dilluns el BBVA ha anunciat que durant el primer trimestre d’enguany ha incrementat en més d’un 10% el nou crèdit a les empreses de Catalunya, respecte al mateix període de l’any anterior. Una xifra que arriba al 16% si només es té en compte el crèdit destinat a les petites i mitjanes empreses. Durant la trobada del Consell Assessor Regional de BBVA, celebrada a Barcelona, el country manager de l’entitat, Peio Belausteguigoitia, ha destacat l’excel·lent moment que viuen les empreses catalanes per competir gràcies a la seva aposta per la innovació i la sostenibilitat.

En el marc de l’opa, aquest dilluns, el sindicat UGT elevava fins als 30.000 els llocs de feina que es poden perdre per l’opa del BBVA al Banc Sabadell, tenint en compte l’ocupació indirecta. “Hi ha evidències ben documentades dels riscos que aquesta operació comportaria i no s’observen beneficis socials tangibles”, ha apuntat la vicesecretària de la UGT de Catalunya, Cati Llibre, en una roda de premsa per presentar l’estudi encarregat a la Universitat Autònoma de Madrid.