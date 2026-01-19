Ibercaja obre un centre de negoci d'empreses a Sabadell

Ibercaja ha aterrat a la ciutat amb l’obertura d’un nou centre de negoci d’empreses, amb l’objectiu “d’impulsar el seu negoci amb aquest segment de clients en aquest territori”, apunten des de l’entitat. Aquest centre, el novè d’Ibercaja arreu de l’Estat “reforçarà i acompanyarà a les empreses de més de 10 milions d’euros de facturació”.
En aquesta línia, el director del centre de negoci d’empreses de Sabadell, Sergio Tejadas, afegeix que “continuarem impulsant des del banc a les empreses, finançant les seves inversions per reforçar la competitivitat del teixit empresarial i acompanyant-les en les seves necessitats del dia a dia”.
La nova oficina, que s’ubica al xamfrà del carrer de Sant Llorenç amb el carrer de les Tres Creus, disposa d'un equip format per set persones. “Aquesta obertura a Sabadell ens permet oferir a les empreses d’un volum més gran de facturació, un servei diferencial alineat amb la nostra proposta de valor. És un car reflex de la importància que suposa l’Arc Mediterrani i Catalunya en particular en l’expansió i creixement d’Ibercaja”, explica Carles Gil, responsable d’Empreses d’Ibercaja a l’Arc Mediterrani.
Segons dades d’Ibercaja, aquest nou centre de negoci d’empreses obert a Sabadell se suma a les dues que ja estan ubicades a Barcelona, els quatre espais d’Empresa a Lleida, Tarragona, al Vallès Occidental i Barcelona. En l’actualitat, l’entitat gestiona més de 3.200 empreses a Catalunya a través d’aquests centres de negoci d’empreses i espais d’empresa.