Sabadell continua per sota la mitjana catalana en l’índex socioeconòmic territorial (IST), que concentra en un sol valor la informació de sis indicadors –2 de situació laboral, 2 de nivell educatiu, 1 d’immigració i 1 de renda–. Amb un valor de referència per a Catalunya igual a 100, la ciutat té un índex de 97,5, lleugerament superior al del 2021 (97,2), segons les dades d’Idescat publicades aquest dilluns referents al 2022.
A Sabadell, respecte de les dades de l’any anterior –2021– els ingressos per càpita van créixer, de mitjana entre les 22 agrupacions censals –unitats territorials amb un màxim de 20.000 habitants–, un 4,77%, fins als 14.868 euros. Al barri de Gràcia –Sabadell, 18–, la variació anual va ser de 1.516 € (+9,49%), fins als 16.262 euros, mentre que l’agrupació censal que ha viscut un creixement més moderat va ser la Creu Alta Oest - Eix Macià –Sabadell 8–, passant dels 17.262 € de renda mitjana per habitant als 17.826 euros anuals (+1,12%). Amb les darreres dades, la renda mitjana dels sabadellencs a l’agrupació censal Sabadell 1 (Centre, Ajuntament-Maristes) són els que tenen uns ingressos per càpita anuals més elevats (21.518 €), que contrasten amb els dels habitants de Can Puiggener (9.218 euros), tot i una variació interanual positiva (+5,25%).
En el conjunt de Sabadell, menys de la meitat de les agrupacions censals (22) se situen per sobre l’IST (45%), i en cinc d’elles –Can Puiggener, Campoamor-Espronceda, Covadonga, Can Llong-Castellarnau i Centre, Ajuntament-Maristes– l’índex socioeconòmic ha patit un lleuger retrocés.
Per indicadors, en un 41% de les agrupacions censals, més d’un 70% dels habitants estan ocupats –de 20 a 64 anys–, però en més del 50% de les 22 agrupacions censals hi ha, com a mínim un de cada deu treballadors amb baixa qualificació –habitant que cotitza al grup 10, peó–: mentre a Can Llong-Castellarnau hi ha un 78,1% de la població ocupada i un 7,1% dels treballadors amb baixa qualificació, a Can Puiggener pràcticament el 50% dels habitants no treballa (47,2%), un de cada quatre és de baixa qualificació (25,4%) i el 24,5% dels sabadellencs residents a Can Puiggener amb 20 o més anys és analfabeta o com a molt han realitzat estudis de primària.
En clau comarcal, Matadepera és el municipi amb més de 500 habitants que l'any 2022 va tenir l’índex socioeconòmic territorial més alt de Catalunya (130), amb una renda mitjana per habitant anual de 24.814 euros, seguit de molt a prop per Sant Cugat, amb un IST de 123,4 i un ingrés per càpita de 23.337 €. La cocapital del Vallès Occidental, Terrassa, va viure un comportament oposat al sabadellenc, veient com es reduïa el seu índex socioeconòmic territorial, passant de 97,9 a 97,4.