Sabadell

FOTOS | Gabriel Fernàndez s'estrena com a regidora en solitari al ple de Sabadell, assegut al costat del PP

L'exlíder d’ERC Sabadell va trencar el carnet del partit fa dues setmanes per desavinences amb la direcció nacional d’Oriol Junqueras

Publicat el 29 de setembre de 2025 a les 17:48

El ple municipal ordinari de setembre ha començat amb un canvi de cadires. A la bancada on fins ara hi havia tres regidors d'ERC, ara n'hi ha dos; i al costat de Cuca Santos del PP i darrere de la Crida per Sabadell ara s'hi asseu Gabriel Fernández, que s'estrena com a regidor no adscrit al saló de plens. L'exlíder d’ERC Sabadell va trencar el carnet del partit fa dues setmanes per desavinences amb la direcció nacional d’Oriol Junqueras, i va abandonar el grup municipal. El plenari ha arrencat amb una dació de compte per presentar aquest canvi. Ara, Sílvia Renom –que passa a ser la número u de la formació– i Santi Valls seran les dues cares visibles del partit republicà al ple de Sabadell.

Malgrat l’adéu a ERC, Fernàndez va deixar clar que mantindrà l’acta de regidor i continuarà “servint la ciutadania”, amb l’argument que representa els votants que li van atorgar la confiança. Aquesta decisió va ser contestada pel mateix partit, que li va reclamar la renúncia a l’escó municipal en considerar que va ser obtingut sota les sigles republicanes. L’adeu de Fernàndez té conseqüències directes al ple, on ERC passa de tres a dos regidors i perd la condició de segona força de l’oposició, que ara recau simbòlicament en la Crida per Sabadell.

