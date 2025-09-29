ARA A PORTADA
-
La reducció incessant del consum d'aigua durant la sequera obre un nou escenari Marc Béjar Permanyer
-
FOTOS | Gabriel Fernàndez s'estrena com a regidora en solitari al ple de Sabadell, assegut al costat del PP Redacció
-
Un nen, traslladat al Taulí després de ser atropellat per un patinet elèctric al centre de Sabadell Redacció
-
-
FOTOS | Gabriel Fernàndez s'estrena com a regidora en solitari al ple de Sabadell, assegut al costat del PP
L'exlíder d’ERC Sabadell va trencar el carnet del partit fa dues setmanes per desavinences amb la direcció nacional d’Oriol Junqueras