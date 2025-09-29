Ets un emprenedor i necessites assessorament per a la teva idea?

Tens en ment engegar un nou negoci? Perquè aquest recorregut sigui més planer, la Cambra de Comerç de Sabadell et posa a disposició, en col·laboració amb els fons FEDER i Cambra d’Espanya, el programa España Emprende –accessible fins al 31 de desembre–, una iniciativa pensada per acompanyar els emprenedors de la demarcació que volen donar forma a la seva idea de negoci.
Segons explica Marta Teva, tècnica en comerç i emprenedoria de la Cambra de Comerç de Sabadell, l’objectiu és oferir una assessoria propera i pràctica per ajudar a activar projectes empresarials. El servei s’adreça a persones d’entre 18 i 65 anys, amb independència de l’etapa en què es trobin: des de qui encara només té una idea incipient fins a qui ja fa temps que funciona i vol replantejar-se l’estratègia.
Si hi estàs interessat, només has de desplaçar-te fins a la seu de la Cambra de Sabadell per iniciar el procés. Allà, es recullen les dades i es formalitza la teva incorporació al programa mitjançant uns annexos senzills. A partir d’aquí, comença un itinerari d’assessorament on l’objectiu és dotar-te d’eines perquè pugui’s prendre les millors decisions en el teu camí. “La nostra tasca no és fer el seguiment o la implementació del negoci”, puntualitza Teva, “sinó proporcionar informació clau, criteri i recursos perquè cada persona pugui construir el seu negoci amb garanties”.
Un dels punts forts del programa és l’acompanyament en la definició de la tipologia i la forma jurídica de l’empresa. La Cambra disposa del Punt PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor), que permet realitzar tràmits d’alta d’una societat o autònom sense haver d’anar a diferents administracions com Hisenda o la Seguretat Social.
A més, des de la Cambra t’ajuden a trobar la millor forma jurídica, tenint en compte aspectes com l’aportació de capital o els riscos. Un altre dels suports destacats és la cerca de subvencions i línies de finançament, ja siguin convocades per la Diputació, la Generalitat, els préstecs ICO o opcions de microcrèdit. “Moltes vegades, les persones venen amb una idea reactiva al cap, però quan es posa per escrit, la realitat és diferent. Per això treballem amb preguntes que ajuden a estructurar i madurar el projecte”, explica Marta Teva.
Un dels punts més crítics que detecten des de la Cambra és la manca d’un pla econòmic i financer sòlid. Aquest document resulta imprescindible per demostrar la viabilitat del projecte i anticipar possibles dificultats. “És molt important tenir clar el pla d’empresa i que aquest sigui realista. Sense aquesta base, és molt difícil avançar amb seguretat”, recorden des de la Cambra de Comerç. A més de les trobades conjuntes, amb grups reduïts d’emprenedors i on cadascú presenta la seva idea de negoci i comparteix necessitats i reptes, la Cambra també t’ofereix sessions individuals. “Aquestes trobades son estat molt enriquidores perquè, a més d’assessorament, s’hi generen col·laboracions i serveixen per veure punts forts i febles dels altres emprenedors”, apunta Teva.
Des del mes de març, el programa ja ha assessorat 95 emprenedors de perfils molt diversos. Hi ha joves que volen començar el seu primer projecte i persones més grans que decideixen reinventar-se. Els sectors també són molt variats: des de productors que volen exportar oli fins a professionals que obren un atelier de vestits de núvia. “Quan emprens, estàs donant resposta a una necessitat”, resumeix Teva, recordant que la innovació és constant i que el que funcionava fa deu anys, potser avui ja no és útil. “És important saber obrir un negoci, però també saber tancar-lo quan cal”, conclou Teva.