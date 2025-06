El Vallès Occidental, la segona comarca més competitiva del país

El Vallès Occidental consolida el seu lideratge com una de les comarques més competitives del país, segons l’última edició de l’Índex FEGP de Competitivitat i Sostenibilitat Comarcal 2024. Impulsat per la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), aquest estudi analitza les 43 comarques catalanes a través de 50 indicadors agrupats en 10 dimensions que inclouen aspectes econòmics, socials i ambientals. Amb una puntuació de 56,4 punts, el Vallès Occidental ocupa la segona posició al rànquing, només superada pel Barcelonès. Tot i la privilegiada situació, la comarca, que “destaca per la potència industrial, una bona dotació d’infraestructures i una base formativa consolidada” ha perdut 1,3 punts de competitivitat respecte de l’any passat, motiu pel qual la FEGP alerta que les dades evidencien “la necessitat de continuar apostant per la transformació tecnològica i la sostenibilitat”.

Aquest bon posicionament es deu a una combinació d’actius territorials clau, entre els quals destaquen les infraestructures, el capital humà i la presència d’activitats econòmiques intensives en coneixement i tecnologia. En concret, la comarca lidera el rànquing en disponibilitat de sòl per a l’activitat econòmica, i es troba entre les primeres posicions pel que fa a infraestructura de transport i telecomunicacions (4a posició) i accés als mercats i a la informació (5a).

Finalment, el Vallès Occidental també mostra un alt nivell de preparació de la seva població activa, situant-se en 4a posició en qualificació dels recursos humans i recursos per a l’educació i la formació professional. Aquest indicador és especialment rellevant perquè, tal com assenyala l’informe, hi ha una correlació directa entre el nivell educatiu de la població i la capacitat d’atraure i desenvolupar sectors d’alt valor afegit.