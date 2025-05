La inserció laboral en FP se situa en el 54,4%

Així es recull en un informe elaborat conjuntament pel Govern i el Consell General de Cambres de Catalunya, on també s'afirma que 3 de cada 4 persones graduades perceben que el cicle que han cursat és útil per a l'obtenció de feina

La inserció laboral de les persones graduades en Formació Professional a Catalunya es consolida en el 54,44 %, segons les dades de l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2024.

L’estudi, que arriba a la divuitena edició, recull així una consolidació del creixement d’uns deu punts d’aquest indicador després de la pandèmia: si el 2021 aquesta taxa (que inclou l’alumnat que treballa i el que compagina estudis i feina) arribava al 45,32 %, el 2022 era del 52,05 % i el 2023 va ser del 54,49 %.

El percentatge d’alumnat que respon que busca feina ha disminuït de l’11,57 % al 10,96 %, i el percentatge de continuïtat formativa (si se suma el que continua estudiant i el que compagina estudis i feina) arriba al 54,8 %, quan en l’anterior edició era del 52,68 %.

L’informe, elaborat pel Departament d’Educació i Formació Professional i el Consell General de Cambres de Catalunya, analitza la situació laboral i formativa de les persones graduades del curs 2022- 2023 en ensenyaments professionals, enquestades entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis.

La taxa d’inserció laboral per trams d’edat és del 32,86% entre els enquestats de 16 a 19 anys (1,04 punts superior a l’estudi de l’any passat), del 58,71% pels de 20 a 24 anys (0,97 punts més), del 76,06 % de 25 a 29 anys (0,5 punts més) i del 79,02 % pels majors de 30 anys (1,45 punts més). Aquest indicador també és més alt entre les persones graduades en un grau superior (66,78 %) que les d’un grau mitjà (41,85 %).

Com s’ha dit, el percentatge de continuïtat formativa és del 54,8 %, i no mostra diferències significatives entre dones (54,79 %) i homes (54,8 %). No obstant, sí que és molt superior el percentatge de dones que compaginen estudis i feina (23,25 %) respecte al d’homes (17,3 %).