Josep Oliu: "Amb el darrer drac hem tornat al castell perquè és on es defensa millor"

El banquer sabadellenc, premiat a la Nit del Teixit Empresarial, realça el paper dels empresaris perquè amb “esforç, lideratge i riscos contribueixen a crear valor per a la societat i per a aquesta ciutat”

El president del Banc Sabadell ha tornat a casa, en la seva quarta visita pública en aquest 2025, després de la presentació de Sabadell Centre de Cultura, a la Cambra de Comerç, a la Junta General d’Accionistes, i aquest vespre per rebre el Premi al suport al teixit empresarial i social de Sabadell.

Malgrat el context actual que viu l’entitat –fa més d’un any de l’inici de l’opa– el banquer sabadellenc, content de tornar a Sabadell, ha compartit la vetllada amb amics i coneguts de la ciutat, abans i després de rebre el guardó de Sabadell.

En la seva intervenció, Oliu, que el desembre passat va celebrar vint-i-cinc anys a la presidència del Banc Sabadell, ha volgut posar en valor la iniciativa de la Nit del Teixit Empresarial per reconèixer els empresaris que “amb esforç, lideratge i riscos, contribueixen a crear valor per la societat i per aquesta ciutat”.

L’ocasió ho mereixia, pels assistents —accionistes, clients i extreballadors de l’entitat— i pel moment en què es produïa l’acte: a la recta final de l’opa i un dia després que el Govern de l’Estat elevés l’opa al Consell de Ministres. “Hem donat suport a la ciutat durant més de cent quaranta anys, vuitanta-cinc anys dels quals només a Sabadell. Allò que havíem fet a la ciutat ho hem projectat arreu. I la seva essència i missió continua essent la mateixa, que és donar suport al teixit empresarial”, ha recordat

Però a la seva intervenció encara li faltava mencionar, encara que fos de manera implícita, el BBVA. El banquer sabadellenc, fent referència a la campanya de l’entitat ‘Què fem amb el drac?’, ha etzibat: “Si alguna cosa ha fet el banc el darrer any és que amb el darrer drac ha tornat al castell —retorn de la seu social a la plaça de Sant Roc– perquè és on es defensa millor”.

En la mateixa línia, i coneixedor d’on es trobava, ha assegurat que “si el Banc Sabadell és un bé d’interès nacional, en el que hem aconseguit fer una integració espanyola des de Catalunya, molt arrelat i connectat al teixit empresarial no només de Sabadell és perquè la nostra gent té una ànima, i aquesta es diu Sabadell”.



“Intensitat i complexitat”

Per la seva part, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, tampoc ha volgut deixar escapar l’ocasió per enviar “ànims i força” al banquer sabadellenc en un moment “d’intensitat i complexitat”, assegurant que “estem al vostre costat i esperem que el banc es quedi a casa nostra”. Alhora, ha lloat la tasca de l’entitat “pel vincle i compromís que continueu demostrant a la ciutat”, fent referència al futur ‘Sabadell Centre de Cultura’.