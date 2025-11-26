La ronda Nord començarà a construir-se el 2028

L’inici de la construcció de la ronda Nord ja té data. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres des de Sabadell que els treballs de la nova infraestructura s’iniciaran d’aquí a tres anys: “El compromís del govern és començar les obre el 2028. Ara hem licitat l’estudi informatiu i l’ambiental, i en redactarem un de paisatgístic i de mobilitat. No hi havia res, hem hagut d’iniciar tots els tràmits. La ronda Nord i el corredor de bus ràpid Sabadell-Castellar solucionarà els problemes dels ciutadans”, ha assegurat Illa, en el marc de la conferència “Oportunitats per liderar”, celebrada aquest dimecres a Fira Sabadell, davant una àmplia representació del teixit institucional, econòmic, empresarial i social del Vallès.
Paral·lelament, el president de la Generalitat ha anunciat que el Govern català 1.064 habitatges d’InmoCaixa per un import de 87,2 milions d’euros, en el que ha definit com “la compra més gran feta mai” per ampliar el parc públic d’habitatge protegit a Catalunya. Segons Illa, l’operació permetrà incorporar aquests pisos com a parc públic de lloguer assequible de manera permanent. Els habitatges estan situats a quinze municipis, entre els quals Sabadell i Terrassa. Amb aquesta nova compra, la Generalitat acumula més de 1.900 pisos adquirits a InmoCaixa en diversos lots durant l’últim any.
Durant la conferència, Illa ha remarcat que aquests més de mil habitatges estaven “a punt de perdre la condició d’habitatge protegit” i que la decisió del Govern garanteix que les famílies que hi viuen podran continuar fent-ho amb la mateixa renda. Ha afirmat que es tracta d’una “inversió per incrementar el parc públic d’habitatge i garantir l’estabilitat de les persones”.
El president ha situat l’accés a l’habitatge com “la principal preocupació i principal factor de desigualtat” a Catalunya i ha defensat que cal “un canvi de paradigma” per assegurar-ne l’accés universal. En aquest sentit, ha destacat iniciatives com la reserva pública de sòl per construir habitatge protegit, el Fons d’Emancipació Jove o la nova convocatòria del Pla de Barris, així com les adquisicions de pisos via tanteig i retracte.
La presència d'Illa no s'ha limitat als anuncis en matèria d'infraestructura i d'habitatge. El president ha aprofitat ll'ocasió per exposar les línies mestres del Pla Catalunya Lidera, un full de ruta econòmic que mobilitza 18.500 milions d’euros en cinc anys —l’equivalent al 5,8% del PIB català— i que, segons el president, ha de permetre “fer en cinc anys el que no s’ha fet en deu”. Ha assegurat que Catalunya ha de “recuperar l’ambició” i exercir “de motor econòmic d’Espanya i d’Europa”.