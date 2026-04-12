La taxa turística: una oportunitat per atraure més visitants a Sabadell?

Des d’aquest mes d’abril, tots els clients que vulguin pernoctar als hotels de Sabadell –com succeeix a la resta de poblacions de Catalunya, amb especial impacte a Barcelona– hauran de fer front a un increment del tipus impositiu de l’impost sobre les estades en establiments turístics, arreu del país. Un augment d’aquest gravamen –que arriba un any més tard del previst– amb l’objectiu de l’augment del gravamen és respondre a l’emergència de l’habitatge i promoure un model de turisme sostenible, segons l’executiu català de Salvador Illa.
En clau local, la taxa turística que s’aplicava fins a finals del mes passat en els 12 establiments turístics (7 hotels, 4 hostals i 1 pensió), així com 70 habitatges d’ús turístic a Sabadell per client i nit era d’1,20 € en hotels de 4 o més estrelles, 1,00 € en habitatges turístics i 0,60 € en la resta d’establiments. Ara es dobla.
Des de l’hotel Holiday Inn l’Holiday Inn Express & Suites de Sabadell, el director, Daniel García, admet que es tracta d’un increment del 50%, però relativitza el seu impacte si es compara amb la capital catalana: “En el nostre cas en ser un establiment de 3 estrelles hem passat de 0.66€ a 0.99€ per persona i nit, sí que es una pujada del 50%, però encara i així si ens comparem amb les tasses de Barcelona capital on les tarifes estan al voltant del 10€, un fet que pot fer que es busquin opcions fora de Barcelona ciutat”.
Una idea que també comparteix Adrià García, director de l’Hotel Verdi del grup Catalonia, que apunta que l’increment a la capital pot acabar afavorint municipis de l’entorn. "Podria ser que davant aquest augment a Barcelona, ens en puguem beneficiar. Els catalans, sí que distingim entre Barcelona i Sabadell, però per exemple els americans, no ho distingeixen. Per a ells, acostumats a poblacions més grans i amb distàncies més llargues, fer 15 o 20 km, no els és un problema”.
En què es tradueix?
La normativa també introdueix canvis en la gestió i destinació dels ingressos. En concret, fixa que el 25% de la recaptació es destini íntegrament a polítiques d’habitatge de la Generalitat, mentre que el 75% restant s’integrarà al Fons per al Foment del Turisme. Sobre aquesta qüestió, García subratlla que el sector ha demanat reiteradament que es detalli el destí d’aquests ingressos: “Sempre hem reclamat que aquesta recaptació sigui transparent al 100% i quedi ben detallat on van a parar aquests impostos, sense profunditzar en temes polítics i de càrrega d'impostos que es pateixen, tot el que sigui col·laborar en polítiques d'habitatge i que es reinverteixi en Foment del Turisme crec que és bo per a la ciutat”.
En una línia similar, Adrià García defensa que els fons haurien de revertir no només en l’atracció turística, sinó també en la millora de la qualitat de vida local, amb inversions en neteja i en el transport públic: “Sobre a on va a parar la recaptació, ens agradaria que s’utilitzés la taxa, ja no només un reclam per al turisme, sinó també per als sabadellencs, en inversió, per exemple, en tenir una ciutat encara més neta, en potenciar les línies d’autobusos i ferroviària”.