La Xarxa d’Empresàries i Directives de Barberà del Vallès organitza una jornada per crear connexions empresarials

El pròxim dimecres 11 de juny, la Xarxa d’Empresàries i Directives de Barberà del Vallès organitzarà l’esdeveniment ‘CONNECT-ARTe’, una nova trobada en format afterwork molt diferent en un entorn únic com és l’església de la Romànica de Barberà del Vallès.

L’acte se centrarà a fomentar connexions de valor entre empreses del municipi i el paper del lideratge transformador a les empreses com a element de connexió, amb un especial focus en el paper de les dones i la diversitat com a eixos de competitivitat.

La jornada començarà a les 18.15 h i comptarà amb una benvinguda institucional a càrrec de la regidora Mònica Sempere, tercera tinent d’alcalde i responsable de les àrees de Feminismes i Projectes de Ciutat i la colenda de Xavier Garcés, alcalde de la ciutat.

Un dels punts destacats de la tarda serà la intervenció de Mònica Mendoza, conferenciant internacional i experta en vendes i motivació amb més de vint anys d’experiència, qui oferirà la ponència “negocis que escalen, aliances que s’impulsen”.

La trobada conduïda per Imma Pérez, com a dinamitzadora i experta en aliances inclourà també un espai de networking actiu entre les empreses assistents dinamitzat per Montse Comesaña, especialitzada a fomentar espais de connexió de manera creativa.

Amb aquesta iniciativa, la Xarxa d’Empresàries i Directives de Barberà del Vallès reafirma el seu compromís amb la dinamització econòmica local i la visibilització del talent en el món empresarial.