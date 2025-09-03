Els híbrids guanyen terreny a Sabadell

Sabadell va tancar el primer semestre del 2025 amb un creixement de les matriculacions de turismes del 21,66% respecte del mateix període del 2024, impulsat per la reactivació del pla Moves III de principis d’abril, fins a les 2.668 unitats, segons les darreres dades de la patronal catalana de la distribució d’automoció, Fecavem.
Aquestes xifres reforcen el lideratge dels concessionaris de la ciutat, que mes rere mes i any a any continuen liderant el mercat de matriculacions del Vallès Occidental, arribant a matricular 4 de cada 10 vehicles a Sabadell (43,84%) fins al juny. Més de vint punts per sobre de Sant Cugat (22,30%) i deu respecte de la cocapital, Terrassa (33,86%), poblacions que també han vist com els seus concessionaris han augmentat el volum de matriculacions en aquests primers sis mesos del 2025, tot i experimentar un creixement percentual inferior al sabadellenc.
Per motoritzacions l’opció més sol·licitada pels sabadellencs de gener a juny ha estat el vehicle híbrid, gasolina/elèctric (PHEV), amb prop de 750 unitats matriculades, un creixement del 60% respecte del mateix període de l’any passat, desbancant el motor de combustió de gasolina, opció que ha patit una davallada de prop del 20% de les unitats matriculades. Altres opcions alternatives als motors de combustió, com el gasolina mild hybrid (MHEV) ha crescut un 17,58% i l’elèctric, ja arriba al doble dígit dels vehicles que es van matricular de gener a juny (12%), ha crescut un 144%, fins a les 335 unitats matriculades. “El cotxe híbrid semblava el pas de transició cap a l’electrificació, però davant els grans problemes que hi ha per a l’entrada de l’electrificació, estan triomfant. És un vehicle que es ven molt bé, dona tranquil·litat a l’usuari i és una solució pràctica que s’allargarà, encara, bastants anys”, apunta el president de Fecavem, Jaume Roura.
En l’àmbit català, un 7% dels vehicles són alternatius als motors de combustió, siguin elèctrics o híbrids, segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) del 2024. Tot i no arribar a representar 1 de cada 10 vehicles, avui hi ha el doble de vehicles d’aquesta tipologia que el 2021. I és que els darrers anys s’ha accelerat la venda de vehicles amb motors que funcionen sense combustibles fòssils, totalment o parcial. De fet, el 47,5% de les 153.895 matriculacions de l’any passat a Catalunya, segons la DGT, tenen distintiu ‘Eco’ o ‘Zero’ emissions. I si es mira més recentment, també segons dades de la DGT, el darrer mes de juny es van matricular més del doble de vehicles elèctrics que un any enrere: de 1.767 a 3.654 (el 13% dels que ho van fer a tota Espanya), comptant turismes, vehicles comercials i industrials, i autobusos. Pel que fa als híbrids, el creixement no va ser tan notori, del 7,4%, en passar de 4.678 a 5.026 unitats, 1.745 dels quals híbrids endollables. En conjunt, la matriculació de vehicle ‘alternatiu’ el mes de juny d’aquest 2025 (9.262 vehicles) ha suposat gairebé el 74% de totes les matriculacions del mes.
Tot el bon ritme de matriculacions, el parc mòbil continua envellit, amb una mitjana dels automòbils superior als 12 anys d’antiguitat. Sobre aquesta qüestió, Roura recorda que els fabricants d’automòbils inverteixen cada cop més en investigació i que els vehicles guanyen qualitat en termes de motorització i de seguretat i això es tradueix en un allargament de la vida útil dels cotxes. “Un cotxe de 15 anys, si s’ha cuidat i s’han fet els plans de manteniment que recomana el fabricant i el cotxe s’ha cuidat bé, està en perfecte estat d’ús”, opina.