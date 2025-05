Mercadona recol·loca els 70 treballadors de Via Sabadell i ofereix quatre alternatives als clients

La cadena de supermercats físics i de venda en línia, Mercadona, amb presència al centre comercial Via Sabadell, ja ha començat el procés per recol·locar els 70 treballadors que fins al passat dimarts treballaven, en dos torns, a la botiga situada en el mateix edifici on es va produir l’esfondrament.

Fonts de la companyia expliquen que s’està treballant per reubicar els professionals en altres botigues de Mercadona properes a Via Sabadell mentre dura la investigació del tràgic accident. Paral·lelament, la cadena de supermercats ja està retirant els comestibles de Via Sabadell.

Quatre alternatives per als clients

Mentre no s'esclareixin les causes i, per tant, no es pugui reprendre l'activitat en l'edifici en qüestió, Mercadona posa a disposició dels clients de Via Sabadell quatre alternatives pròximes al centre comercial: els supermercats ubicats a Barberà del Vallès (Baricentro i carrer de Nàpols, 55), a Cerdanyola del Vallès (carrer de Santa Anna, 84) i a Ripollet (carrer de Balmes, 16).