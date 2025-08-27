Endesa millora la xarxa elèctrica del polígon Gràcia Sud

Endesa ha acabat recentment les obres de millora tecnològica de la xarxa elèctrica de mitjana tensió del polígon Gràcia Sud de Sabadell. La companyia assegura en un comunicat que ha invertit uns 80.000 euros que beneficiaran prop de 3.000 clients.
Les millores consisteixen en un nou tram de línia subterrània d'última generació a 25 kV, de prop de mig quilòmetre de longitud, entre els carrers de Joanot Martorell, Ramon Llull i la plaça de Ramon Llull. Endesa remarca que això ha permès habilitar una anella elèctrica, que vol dir haver pogut enllaçar infraestructures distants –en aquest cas, dos centres de transformació diferents–, de manera que, en cas d'alguna incidència, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives. Així, s'aconsegueix que quan hi hagi d'haver treballs de manteniment o reparacions no farà falta interrompre el subministrament.
L'actuació s’ha completat amb la millora tecnològica d’un tercer centre de transformació, que compta des d’ara amb noves cel·les que incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants. Aquesta nova tecnologia redueix la necessitat de manteniment, ja que s’autoregenera, a diferència de l’oli, que pateix una descomposició gradual. L’aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic, quan ha d’accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra. A part, s’ha ampliat la potència del seu el transformador a 1.000 kVA i s’han substituït els quadres de baixa tensió.
Així mateix, també s’hi ha instal·lat sistemes de telecomandament, és a dir, uns dispositius d’actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància, des del Centre de Control de la Companyia. Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d’una eventual incidència, sigui quina sigui la causa, ja que agilitza la localització de l’avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal amb l’objectiu d’alimentar els clients per vies alternatives, sempre que això és possible. L’automatització permet reduir fins a un 20% el temps d’afectació als clients, tant particulars com empreses.