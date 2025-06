Compte enrere per a l’obertura de l’Esclat

El grup Bon Preu ja ha iniciat les obres per la construcció del nou supermercat que s’ubicarà a la rambla d’Ibèria. Segons fonts de la companyia catalana del sector de l’alimentació, l’objectiu és poder obrir al públic durant el primer trimestre del 2026, sempre que es compleixin els terminis previstos per l’empresa presidida per Joan Font.

El nou establiment comptarà amb un aparcament subterrani per a més de 200 vehicles al carrer de Pau Claris. Amb la construcció del nou Esclat es faran diverses modificacions en la mobilitat d’aquesta zona, després d’un estudi de mobilitat que en va endarrerir l’inici de les obres, diversos mesos.

S’habilitarà una sortida addicional del supermercat pel carrer de Frederic Soler, així com l’habilitació d’un segon carril al carrer de Pau Claris, entre la rambla d’Ibèria i el carrer de Frederic Soler. Alhora, també es modificarà el sentit de circulació del carrer de Permanyer, entre els carrers de Pau Claris i Riu-sec, que implicarà l’ordenació de la prioritat de la cruïlla d’aquests dos carrers.



El més gran de la companyia

Previsiblement, amb la posada en marxa de la superfície d’alimentació, el nou espai generarà una seixantena de nous llocs de treball, si es té en compte que en la darrera obertura d’un supermercat de la companyia, al carrer Brutau, se’n van generar més de mig centenar.

Aquest serà el tercer Esclat a Sabadell, després de les obertures de l’empresa catalana en poc menys de set anys, i d’invertir diverses de milions d’euros a la ciutat, serà el més gran dels tres, amb una única planta de superfície. Més de 5.000 m² situat en una de les principals artèries d’entrada i sortida de la ciutat, i per on diàriament circulen més de 10.000 vehicles. De moment, però, tot i les intencions inicials per a la construcció d’una gasolinera EsclatOil, aquesta no es construirà en primera fase.