Impulsa la teva empresa cap a la sostenibilitat amb la Cambra de Comerç

La Cambra de Comerç, amb el suport de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), posa al teu abast els recursos necessaris, a través de l’Oficina de Transició Energètica (OTE), per ajudar-te en el procés per ser més eficient i en explorar alternatives energètiques per a la teva empresa

Davant els grans reptes que planteja el canvi climàtic, invertir recursos a millorar l’eficiència energètica i en implementar renovables és clau per a la competitivitat empresarial. Si ets un empresari, la Cambra de Comerç, amb el suport de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha posat en marxa l’Oficina de Transició Energètica (OTE). Un nou servei per ajudar-te, especialment a les petites i mitjanes empreses, a adaptar-se a un futur més sostenible, amb recursos d’assessorament personalitzat, activitats divulgatives i suport en la recerca de finançament. “Ara, gràcies a un ajut de l’ICAEN, es dota la Cambra de més recursos per assessorar i divulgar. L’oficina se centrarà en quatre grans eixos: renovables i emmagatzematge, eficiència energètica, mobilitat elèctrica i comunitats energètiques”, explica Albert Llobet, tècnic de l’Oficina de Transició Energètica.

Per on començo?

En paral·lel a la generació d’energia i buscar fórmules per emmagatzemar l’energia produïda, és igualment important reduir el consum i millorar l’eficiència energètica. “El primer que cal fer és consumir menys. Millorar processos, canviar maquinària antiga, repensar com i on gastem energia. Això també és transició. Les empreses necessiten entendre quin és el millor pas a fer. Nosaltres les acompanyem en aquest procés”, recorda Llobet.

En aquest sentit, explica que hi ha tecnologies, sovint oblidades, però molt útils, també, com és el cas de la solar tèrmica o plantes de biomassa, alternatives a les plaques fotovoltaiques: “La solar tèrmica, per exemple, és una alternativa molt eficient per produir aigua calenta. S’utilitza per calefacció o per netejar equipaments, especialment en sectors com el de l’alimentació. També tenim la biomassa, que pot substituir calderes de gasoil, o la geotèrmia, que té un cost més elevat al principi però molt rendible a llarg termini”.

Un dels grans punts forts del nou servei és l’impuls de les comunitats energètiques, una eina pensada per sumar esforços entre empreses d’un mateix entorn perquè el consumidor —l’empresa—, passi a ser, també, productor. Amb aquests es permet generar, compartir i gestionar energia col·lectivament, i ajuda especialment a empreses petites que potser no poden afrontar grans projectes de manera individual. “Ens podem trobar en l’escenari que una empresa no té prou espai per posar plaques, però la del costat sí. Si pensen conjuntament, poden fer un projecte millor. Això és una comunitat energètica: compartir i gestionar col·lectivament”, afegeix.

Sessió inaugural l’11 de juny

Si tens dubtes, la Cambra de Comerç t’obre les portes a participar en la primera jornada informativa del pròxim 11 de juny, centrada en autoconsum i comunitats energètiques. Serà la primera de sis sessions previstes i quatre cursos especialitzats: “És important que la gent entengui les diferències entre l’autoconsum individual i el col·lectiu, i que prenguin les decisions amb una visió a llarg termini. No ens centrarem a explicar que és un cotxe elèctric, sinó el que necessita una empresa per implantar punts de càrrega, per exemple”, explica el tècnic de l’Oficina de Transició Energètica.

Aquest servei forma part d’un projecte conjunt, impulsat pel Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, amb nou oficines arreu del territori que treballen de manera coordinada i comparteixen experiències, eines i recursos: “El nostre objectiu és que les empreses pensin en la Cambra no només per tràmits, sinó com un soci estratègic per transformar-se energèticament. Ajudar-les a ser més eficients, més sostenibles i més competitives”, conclou Llobet.