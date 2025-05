Pol Gibert visita la seu de Moventia

El secretari general del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, el sabadellenc Pol Gibert, va visitar les instal·lacions de la companyia nascuda a Sabadell Moventia.



Gibert va estar acompanyat pels membres del Consell d’Administració de l’empresa com Josep Maria Martí Escursell, Miquel Martí Escursell, Sílvia Martí Escursell, i Miquel Martí Pierre. La família Martí van compartir els projectes estratègics en matèria de mobilitat sostenible que lidera la divisió de transport col·lectiu Moventis, entre els quals, la progressiva renovació de la flota, cap a vehicles híbrids.



A més, durant la reunió, també es va posar en valor el paper clau del treball conjunt en l’àmbit publicoprivat, així com exposar la innovació i la descarbonització com eix transformador de la mobilitat eficient del futur, centrada en l’accessibilitat, la sostenibilitat i la digitalització. Des de Moventia també es va compartir amb Gibert la situació actual respecte a la divisió d’automoció de la companyia, Movento.

Recentment, la companyia va fer un pas més en la seva expansió internacional amb el seu primer projecte a Irlanda, on ha firmat un acord a llarg termini amb Indra per prestar serveis de formació i suport a l’explotació del sistema Next Generation Ticketing (NGT) del transport públic irlandès.