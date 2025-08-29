Electricitat, carburants, aliments i begudes: com han evolucionat els preus a l'estiu?

L'Índex de Preus de Consum (IPC) s'ha mantingut estable durant l'agost i ha situat la seva variació anual en el 2,7% al conjunt de l'Estat, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la mateixa xifra que el mes anterior i s'explica, sobretot, pel comportament del preu dels carburants, que s'estan abaratint menys que fa un any.
Els aliments i les begudes estan baixant més de preu i l'electricitat s'està encarint a menys intensitat que l'agost passat, segons ha detallat l'INE. D'aquesta manera, l'indicador que mesura el cost de la vida continua en els nivells més alts des del passat febrer, quan estava al 3%. L'IPC subjacent, que exclou els preus més volàtils, ha repuntat una dècima, fins al 2,4%.
La taxa mensual també constata que els preus s'han mantingut estables respecte del juliol i s'ha situat en el 0%.
L'INE publicarà a mitjans de setembre els resultats definitius, que aleshores inclouran dades per comunitats autònomes. El mes passat la variació interanual de l'IPC a Catalunya es va situar en el 2,3%, quatre dècimes per sota de la mitjana estatal.