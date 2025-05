La renda per sabadellenc creix prop d’un 3%

La renda per habitant de Sabadell es va situar als 19.107 euros, segons les darreres dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, Idescat, que fan referència al 2022. Els sabadellencs van veure com els seus ingressos s’incrementaven un 2,9% respecte del 2021 i fins a 5,73% més respecte del 2019. Aquesta macromagnitud mesura els ingressos dels residents d’un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi.

Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l’activitat productiva (remuneració d’assalariats i excedent brut d’explotació), però també està influïda pels impostos i les cotitzacions socials. En clau sabadellenca, un 59,9% prové de la remuneració d’assalariats, el 18,6% de l’excedent brut d’explotació i el 21,9% restant a prestacions socials. Respecte als usos, les cotitzacions socials representen un 60,3% i els impostos un 39,7%.

Els 19.107 euros de mitjana per sabadellenc se situa lleugerament per sota la mitjana catalana (19.140 €) i del Vallès Occidental (19.778 €), que se situa en el top 3 de comarques catalana. Així i tot, la renda per sabadellenc és superior, de mitjana, a la del terrassenc (18.684 €) a la de Badalona (17.971 €) i l’Hospitalet (16.747 €), poblacions amb més de 200.000 habitants.

Sant Cugat i Matadepera

En el rànquing català de municipis amb el nivell de renda més elevat hi ha dues poblacions de la comarca —Sant Cugat i Matadepera— que ocupen les primeres posicions. Des del 2019 i fins al 2021, Matadepera era la població amb el nivell de renda per habitant per elevat, però l’any 2022 Sant Just Desvern, amb 30.352 euros, va superar el municipi vallesà, que presenta una renda per habitant un 52,9% (29.265 €) més respecte a la mitjana catalana. Sant Cugat, amb 20.036 € és la sisena població amb la renda més elevada de Catalunya.