El Vallès crea més riquesa i supera els nivells prepandèmia amb un creixement del 10%

L’economia del Vallès Occidental ha aconseguit situar-se clarament per sobre dels nivells previs a la pandèmia. El Valor Afegit Brut (VAB) generat el 2024 és un 10% superior al de 2019, gràcies a un increment del 3,8% en el darrer any i al fort creixement acumulat entre 2021 i 2023 (18,8%), segons l’Anuari Econòmic Comarcal de BBVA dirigit pel catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Oliver, un informe on es pot observar com el VAB de la comarca ja va créixer un 4,1% l’any 2023.
La gran tracció de l'economia vallesana són els serveis, que representen prop del 71% del VAB de la comarca i que l’any passat van créixer un 3,6%. Tant els serveis privats (+3,6%) com els col·lectius (+3,9%) van contribuir a aquest dinamisme, amb un paper destacat del terciari privat personal (+4,1%), com es desprèn de l'informe. A nivell laboral, els serveis van sumar un 2,8% més d’afiliats, fins a arribar als 316.000 treballadors, un 11,8% més que el 2019.
La indústria lidera el creixement i, la contrucció, a l'alça
La indústria, però, que té un pes del 24% en l’economia vallesana, va ser el sector on més va créixer el VAB el 2024, un 4,6%. Les millors xifres es van donar en les manufactures (+4,9%), especialment en sectors com el farmacèutic (+7,2%), el material de transport (+6,9%), la metal·lúrgia (+5,6%) i la química (+5,5%). Aquest dinamisme es va traduir en un augment de l’1,6% de l’afiliació, fins a assolir els 84.000 treballadors, un 4,4% més que el 2019.
El sector de la construcció també va mostrar signes positius, amb un creixement anual del 1,2% del VAB. Les principals aportacions van provenir de la edificació i promoció immobiliària (+2,3%), mentre que les activitats d’obra civil (+0,8%) i instal·lació i altres especialitzacions (+0,6%) van créixer de manera més moderada. El mercat residencial confirma la recuperació, amb 2.497 habitatges iniciats el 2024, superant els 2.211 de 2019. L’afiliació al sector va créixer un 1,3%.
L’únic sector amb retrocés va ser el primari, amb una caiguda del 0,4% del VAB. La ramaderia es va reduir un -2,6%, mentre que l’agricultura es va mantenir estable.
Sabadell, al rànquing de l'increment en ocupació
Pel que fa a l’ocupació, la comarca va registrar un increment global del 2,4% en l’afiliació, que va situar el nombre total de treballadors en 429.800, un 10,2% més que el 2019.
La millora, però, va ser desigual entre els diferents municipis de la comarca: Terrassa va liderar amb un creixement del 5,1%, seguida de Sabadell (+2,6%), Rubí (+2,3%), Cerdanyola del Vallès (+2,3%) i Sant Cugat del Vallès (+1,3%), mentre que la resta de municipis van créixer de manera més moderada (+1,2% agregat).
Una tendència similar a Catalunya
El PIB de Catalunya va créixer un 3,6% el 2024 (per sobre del 2023), gràcies a la demanda interna i a l’impuls dels serveis (+4,1%) i la indústria (+3,9%). La construcció va créixer amb moderació (+1,7%) i el sector primari va recuperar-se (+4,2%) després de fortes caigudes. Entre 2019 i 2024, el VAB acumula un 7,4%, superant l’impacte de la covid, mentre el creixement és del 4% respecte a l'any anterior.
La tendència continua estable: destaca la terciarització de l’economia –els serveis ja són més del 75% del VAB— i el paper de la immigració: el 2024, dels 89.200 nous llocs de treball, un 88,9% van ser ocupats per persones nascudes fora d’Espanya. Territorialment, l’eix de Girona, Pla de Lleida i Muntanya lideren el creixement (4,5%), mentre que Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre queden a la cua.