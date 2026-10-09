El CE Sabadell, per terra, mar i aire amb un únic objectiu: sumar els tres punts a Ceuta

Després de l’empat de diumenge passat davant de l’Andorra, el CE Sabadell afronta ara el que, potser, és el desplaçament més complicat de la temporada. Com a mínim logísticament. Els arlequinats visiten l’AD Ceuta aquest dissabte, a les 16:15 h (en directe a LaLiga Hypermotion TV, disponible en el paquet de futbol dels principals operadors de telefonia). Tot plegat en un partit que es podria dir que el Sabadell va començar a jugar dijous, quan l'equip va iniciar la seva particular odissea fins a l'estadi Alfonso Murube.
L’expedició sabadellenca estarà un total de quatre dies lluny de casa. En avió fins a Jerez de la Frontera, autobús cap a Algesires i ferri per arribar a la ciutat autònoma. Terra, mai i aire, com el mateix club va dir a través de les xarxes, amb un únic objectiu: sumar els tres punts. "Tenir la possibilitat de jugar un partit a Segona Divisió no ens fa cap mandra. Només faltaria. Hem estat jugant a camps sense gent després de moltes hores d’autobús, és a on ens hem fet. Estem contents de tornar a competir al futbol professional i poder fer front a un altre repte", afirma en roda de premsa l'entrenador Ferran Costa.
Un procés víric que manté alguns dubtes a la convocatòria
Els arlequinats arriben al duel després dels dos últims empats, especialment agredolços per com van anar ambdós partits, però amb la sensació d’estar sent un bloc sòlid i estable. "Que l’equip hagi estat capaç de guanyar partits i de puntuar amb regularitat no ens pot fer pensar que això costa menys del que realment costa a la categoria. No ens acostumem a sopar pernil ibèric i una copeta de cava perquè això no és normal. Hem de ser molt conscients de la nostra realitat i saber que ens queden molts punts per fer, i cadascun ens costarà moltíssim”, apunta Costa amb rotunditat.
El Sabadell ocupa la setena posició amb tretze punts, a un de la zona noble i sis per sobre del descens. "No miro la classificació, el que miro és aquest paper, que posa un 50 ben gran. Allà vaig apuntant els punts que fem i els que ens falten fins a arribar a aquesta xifra. Ningú m’ha regalat res i moltes vegades m’han dit que era molt difícil tot això que feia. Però jo soc una persona que creu molt en el treball i que creu en ser estable. Des de la intensitat, tenir estabilitat. Portar més o menys punts m’és igual, no se me n’ha anat la ‘flapa’, toco de peus a terra i tinc el cap sobre les espatlles. No miro cap amunt ni cap avall, només endavant", assegura el tècnic, que per al duel manté les baixes de la setmana passada, amb els lesionats Genar Fornés, Patrick Nuamah, Xavi Moreno i Niko Gioacchini, tot i que té alguns dubtes més a la convocatòria per un procés víric dels últims dies en diversos membres de la plantilla.
L'estratègia com a mitjà de resurrecció
Al davant estarà una AD Ceuta que va començar la temporada amb massa distraccions socials per la crisi migratòria que pateix la ciutat autònoma des de fa alguns mesos. De fet, el mateix entrenador, José Juan Romero, va reconèixer en diverses ocasions les complicacions que havia comportat aquesta problemàtica en la preparació i confecció de la plantilla, amb fins a quinze jugadors que haurien rebutjat jugar amb l'equip per aquesta situació. Després de cinc derrotes consecutives, ara acumulen tres partits seguits puntuant amb la pilota aturada com a gran arma. Bona mostra d'això és que el màxim anotador de l'equip és el central exarlequinat Carlos Hernández, que ja suma quatre gols.
El conjunt ceutí ha aconseguit els cinc punts que té fins a la data en aquest tram, amb una victòria i dos empats, el darrer, la setmana passada davant del fins aquell moment líder Castelló (1-1). "És un equip amb un entrenador que ja porta temps i que la temporada passada va ser una de les revelacions del campionat. Venen de fer un gran partit a Castelló i a casa ja havien fet bones actuacions. No em sorprenen els resultats dels últims partits perquè tenen gran capacitat. Els tenim respecte i sabem que haurem de fer les coses molt bé per poder puntuar, però anem amb la intenció d’aconseguir el triomf", assegura Costa.
Un precedent al Murube
Pel que fa als precedents, el llistat és especialment curt. De fet, tots dos equips només s'han enfrontat en dues ocasions, segons les dades del web de Memòria Històrica del CE Sabadell. Va ser en la temporada 2000-01, quan el Ceuta es va trobar amb l'equip arlequinat en la promoció d'ascens a Segona Divisió, que en aquella temporada es va disputar en format lligueta. A l'Alfonso Murube, en un últim partit sense transcendència, el Centre d'Esports va guanyar per 1 a 2 amb un doblet d'Alberto Serrano. A la Nova Creu Alta, el triomf va ser ceutí per un clar 0-3. Curiosament, en la classificació final va acabar pujant el Burgos, pròxim rival del Sabadell. Abans, un nou repte per als arlequinats que busquen el primer triomf a domicili de la temporada.