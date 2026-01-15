Alan Godoy: "Soc una persona ambiciosa i amb molta fam. He connectat molt bé amb el Lucas Viale i el Ferran Costa"

Arribar i moldre. El davanter Alan Godoy va viure una estrena pràcticament somiada amb el Centre d'Esports. El canari, anunciat oficialment com a nou jugador arlequinat dimarts passat, ha viscut un inici d'aventura força mogut. En el derbi de Copa Catalunya, Godoy va debutar com a titular, completant el partit i anotant el gol que va portar el duel als penals en una de les últimes accions del temps reglamentari. En la tanda, no va fallar el seu llançament i durant tot el duel ja va donar mostres de què pot aportar a l'equip fins a final de temporada. "Estic molt content. Vam saber capgirar el marcador amb molta feina i passar de ronda, que era el més important. Venia de moments complicats i estic molt satisfet", ha assegurat l'atacant durant la seva presentació.
El davanter ja s'havia entrenat amb l'equip en les últimes setmanes, però per tràmits no havia estat oficialitzat fins fa un parell de dies. Una llarga espera que ha acabat trobant el desenllaç. "Semblava que no avançava, però per sort s'ha pogut resoldre", diu. Godoy va ser un dels jugadors més cotitzats de la categoria en el mercat d'hivern passat i, enguany, es tornava a situar entre els noms destacats de la finestra. "Des del primer moment m'han mostrat molta fam. Jo sento la mateixa fam, em vull menjar el camp i aconseguir tots els objectius. Soc molt ambiciós i m'he sentit molt representat pel que m'han transmès el Lucas (Viale) i el Ferran (Costa)", afirma.
L'atacant canari compta amb experiència a la categoria en clubs com Nàstic o Barça Atlètic i també al futbol professional amb Eldense i Mirandés. Ara, arriba al Centre d'Esports després de tenir pocs minuts a l'Estrela da Amadora de la màxima categoria portuguesa. "Jo soc un jugador que no mira les categories. Vull tenir minuts i ser feliç, aportant com pugui. Quan he estat en clubs on m'he sentit a gust i content, he pogut donar un bon rendiment. És el que busco aquí", apunta. "El grup m'ha acollit de meravella. La feina que fan és molt bona. Em sento còmode jugant com a únic davanter, però prefereixo fer-ho acompanyat d'un punta més referent. M'adapto al que necessiti l'entrenador que és qui ha de decidir", admet.
Havent-se estrenat ja en Copa Catalunya, diumenge tindrà una nova oportunitat, ara en lliga al camp del Teruel en un duel clau per a obrir una escletxa considerable amb els equips fora de la zona de play-off. "Tots els partits s'afronten amb ganes de guanyar i continuar sumant. Personalment, tinc ganes de gaudir de minuts si el míster ho considera, i amb il·lusió per treballar i competir amb l'equip", reflexiona. Una incorporació de luxe que ja va mostrar bona part de les seves qualitats en una estrena que, ben segur, recordarà.