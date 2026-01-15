El barberenc i exarlequinat que ha eliminat el Real Madrid de la Copa del Rei

El Centre d'Esports va eliminar el Terrassa de la Copa Catalunya després de la tanda de penals. Paral·lelament, s'estaven disputant diversos partits de Copa del Rei amb una sorpresa majúscula: l'Albacete Balompié va imposar-se al Real Madrid per 3-2 amb un desenllaç agònic i en l'estrena d'Álvaro Arbeloa a la banqueta madridista. Els manxecs van avançar-se en el primer temps a través de Javi Villar, però Franco Mastantuono va igualar al descompte del primer temps. Ja en el tram final, Jefté Betancor va fer el segon dels locals i quan Gonzalo García semblava enviar el duel a la pròrroga, novament Jefté va anotar el tercer i definitiu gol, sobre la botzina, fent esclatar d'emoció l'afició al Carlos Belmonte.
La fita va tenir un lleuger protagonisme vallesà. El migcampista de Barberà del Vallès, Agus Medina, va entrar poc abans de l'hora de joc per José Lazo. Medina va disputar minuts de qualitat per aguantar els atacs madridistes i acabar aconseguint el triomf. El barberenc viu la seva tercera temporada com a futbolista de l'Albacete i, enguany, s'ha destapat en l'apartat golejador amb sis dianes en dinou partits de lliga. En el passat, va jugar al Centre d'Esports.
Medina va arribar al conjunt arlequinat el 2013, procedent del futbol base del Valencia per jugar al filial. En aquella època era lateral dret i, de fet, el seu debut amb el primer equip, el 2014 a Segona Divisió davant del Real Betis en la primera jornada de lliga va ser precisament ocupant aquesta zona del camp en la derrota per 2-3 contra el verd-i-blancs. La temporada següent es va fer un lloc a l'onze en zones més ofensives, amb Miguel Álvarez a la banqueta. Amb els arlequinats va disputar una quarantena d'enfrontaments i va anotar tres gols. Posteriorment, va jugar a Celta Fortuna, Cornellà, Brimingham, Ponferradina i Albacete, lloc en què continuarà gaudint de la Copa del Rei, novament contra un rival d'entitat i buscant una nova gesta.