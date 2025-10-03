Aleix Gómez i Dani Fernández, campions del món de clubs amb el Barça

Dos sabadellencs a l'Olimp de l'handbol internacional de clubs. Si bé és cert que un d'ells, Aleix Gómez, ens hem acostumat a veure'l aixecar tots els títols imaginables, per a l'altre, Dani Fernández, això és força nou. L'extrem format al Creu Alta i el Sant Quirze va arribar al conjunt blaugrana aquest estiu procedent de l'Stuttgart i ja ha aconseguit aixecar el Mundial de Clubs. La final va ser eterna amb dues pròrrogues i una actuació espectacular dels dos porters, Rodrigo Corrales per als hongaresos i, especialment, un Emil Nielsen que va fer 27 aturades per als culers.
El duel va ser igualat des de l'inici, amb el Veszprem portant la iniciativa en els primers parcials, però sense aconseguir agafar rendes de més d'un o dos gols. En el tram final, abans del descans, el Barça va capgirar la dinàmica i va aconseguir posar-se per davant fins al 12-13 al pas per vestidors. Un partit marcat per les defenses que es va exagerar encara més a la represa. Un parcial de 2-2 als deu minuts del segon temps que va acabar amb un 9-8 per al 21-21 amb què va finalitzar el temps reglamentari.
A la primera pròrroga va tornar a agafar l'avantatge l'equip magiar, però el Barça va ser capaç de salvar el matchball per forçar una segona prolongació (26-26). Semblava que els hongaresos podrien endur-se el triomf amb el 30-29, però dues intervencions salvadores de Nielsen van fer reviure els blaugrana que van tancar l'enfrontament amb un parcial de 0-2. El 30-31 definitiu va ser obra d'Aleix Gómez que, amb tota la tranquil·litat del món en mig del caos, va superar el seu defensor i va anotar a porteria buida en un contraatac. Encara el porter danès va salvar l'empat en l'última acció per donar el triomf al Barça. Gómez va ser el màxim anotador dels culers amb sis dianes, mentre que Fernández en va fer una. El jugador format a l'OAR també va ser escollit com a millor extrem dret del torneig.