Dues de l'Astralpool CN Sabadell, candidates a millor waterpolista del món

Representació sabadellenca en un dels reconeixements més importants del waterpolo internacional. Dues jugadores de l'Astralpool CN Sabadell han estat nominades com a finalistes per la World Aquatics al premi com a millor jugadora de l'any 2026. Es tracta de Paula Crespí i la nord-americana, Ryann Neushul, que s'ha incorporat aquest estiu a la plantilla del conjunt sabadellenc.
Enguany, l'organització ha premiat el desenvolupament de les waterpolistes amb les seves respectives seleccions durant la Superfinal de la màxima divisió en la World Cup que es va celebrar a Austràlia fa uns mesos. Paula Crespí va ser la jugadora més destacada del combinat estatal, mentre que Neushul va liderar amb els seus gols els Estats Units, tant en aquesta prova com en la nova competició de 4x4, que es va celebrar a Dubrovnik al final de l'estiu. Com a curiositat, les dues seleccions es van enfrontar en la final d'ambdós tornejos amb victòries nord-americanes en tots dos casos, tot i que Crespí només va ser present a la World Cup.
Ara, tornaran a competir per alçar el guardó com a millor waterpolista de l'any. La resta de les nominades són l'australiana de l'Assolim Mataró, Tilly Kearns, clau en els èxits del conjunt maresmenc de la passada temporada i també en el tercer lloc de la seva selecció a la Superfinal, la també estatunidenca Emily Ausmus i la portera russa Diana Khamraeva.
Aquest guardó ja ha estat a les mans de diverses jugadores de l'Astralpool des de la seva creació. De fet, ha estat habitual veure waterpolistes del Club entre les candidates any rere any. El precedent més recent és el de Bea Ortiz, que va ser premiada el 2024. Anteriorment, també l'havien obtingut la nord-americana Maggie Steffens, que en té tres en el seu palmarès (2012, 2014 i 2021), i l'olotina Jennifer Pareja, que el va aconseguir el 2013. Ryann Neushul i Paula Crespí buscaran afegir el seu nom a la llista i succeir a la grega Foteini Tricha, guanyadora de l'any passat.