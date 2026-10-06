Albert 'Urri', abans del viatge a Ceuta: "Sabem que serà un desplaçament llarg, però no hi anirem pas de colònies"

El Centre d'Esports va sumar un nou punt en el seu camí a la Lliga Hypermotion. Els arlequinats van dominar el duel en tot moment davant de l'Andorra, però, sense la brillantor d'altres dies als metres finals, no van trobar el camí del gol i es van haver de conformar amb un punt. "Crec que hem fet un bon partit. Hem competit bé, hem pressionat al rival, sent fidels al nostre estil, amb agressivitat i fortalesa en els duels perquè estiguessin estressats en tot moment. Potser ens ha faltat un punt d'encert en l'últim tram, per les situacions que estàvem generant, però hem estat reconeixibles i, quan no pots guanyar, has de sumar un punt", afirmava després del duel el capità de l'equip, Albert Orriols 'Urri'.
El vigatà es va mostrar satisfet amb el rendiment de l'equip, que va deixar escapar els primers punts de la temporada a la Nova Creu Alta per la manca de gol en la zona d'atac. "Els detalls marquen la diferència. No hem estat fins en la presa de decisions, quan ens acostàvem a l'àrea potser calia baixar una mica les pulsacions per trobar l'espai on tocava, però igualment hem generat ocasions i no han entrat. És futbol. Si continuem amb aquesta dinàmica estem convençuts que guanyarem molt més del que empatarem", confessava a la zona mixta.
A l'altra banda del camp, això sí, l'equip es va fer fort i va deixar la porteria a zero quatre jornades després. "Nosaltres vivim d'això, de ser sòlids i no cometre errades. Hem estat treballant molt aquest aspecte les últimes setmanes perquè l'any passat ja ens va donar moltíssim. Som en aquesta categoria gràcies a les porteries a zero i hem de ser un bloc, ajudar-nos i fer-nos forts des del col·lectiu. Si no encaixes, sempre sumes, i és la línia a seguir", assegurava el migcampista, que va viure un cap de setmana curiós, per la suspensió inicial del duel. "Va ser una mica caòtic. No crèiem que se suspengués perquè tampoc plovia excessivament. Al final, nosaltres som professionals i estem preparats pel que calgui. Ens van dir que hi havia la possibilitat que es jugués diumenge, i res, mentalitzats i a jugar. L'única diferència és que les rutines de dia de partit les vaig haver de fer dues vegades", ironitza entre riures.
Urri, després de vuit jornades a la categoria, és una de les peces cabdals del mig del camp arlequinat i es troba en procés de consolidació a la categoria. El vigatà ha passat, en un lustre, del futbol territorial al professionalisme, cremant etapes molt de pressa. Ara, és el líder d'una de les revelacions de la lliga fins a la data. "M'està agradant l'energia que transmet l'equip. El treball, també de la gent que no està participant tant, al dia a dia està sent excel·lent. S'ha vist que tothom que entra des de la banqueta ens aporta moltíssim i això és clau. Estem en una carrera de fons i toca continuar perquè és llarguíssim. Ens centrem en el que podem controlar, el que podem millorar i amb l'ambició d'evolucionar com a equip perquè és una competició molt llarga i hem de ser molt estables i regulars", afirmava.
El pròxim repte per als arlequinats serà especialment complicat, sobretot logísticament. La plantilla del Centre d'Esports viatjarà fins a Jerez en avió, es desplaçarà cap a Algesires i travessarà l'estret en ferri per disputar dissabte el partit de la jornada 9 davant del Ceuta. "Serà un partit complicadíssim. Té el valor afegit que el viatge és més llarg de l'habitual, però també ens agrada passar temps junts i compartir moments com a grup. No hi anirem pas de colònies, tenim sempre la mentalitat de guanyar i amb aquesta mentalitat ho afrontarem. Amb ambició, fidels al que som i amb màxim respecte pel rival", analitzava Urri.
Un viatge llarg que durarà quatre dies, en total, i que també ha provocat modificacions en l'agenda habitual de prèvia, amb la roda de premsa del Ferran Costa convocada per dijous a les 9 h del matí, abans de la sortida de l'equip cap a l'Aeroport d'El Prat. En qualsevol cas, un nou desplaçament i un escenari d'exigència davant d'un equip que ha capgirat la mala dinàmica d'inici.