Quatre de l'Astralpool CN Sabadell i una sabadellenca, a l'Europeu femení de waterpolo

Un cop finalitzat l'Europeu masculí de Belgrad, amb el cinquè lloc de la selecció estatal d'Edu Lorrio, Sergi Cabanas i Òscar Asensio, ara arriba el torn del femení, a Funchal (Portugal). La representació de l'Astralpool CN Sabadell no serà tan multitudinària com en anteriors tornejos, però tornarà a ser nombrosa: fins a quatre waterpolistes de l'equip de David Palma estaran a la cita, a més de la sabadellenca Nona Pérez, del CN Sant Andreu, i consolidada en l'elit. Del Club Natació seran a la ciutat portuguesa Irene González i Paula Crespí, amb la selecció espanyola, Natasa Rybanska amb Hongria i Simone Van de Kraats amb els Països Baixos.
Curiosament, les tres seleccions representades estan entre les principals candidates a les medalles i, si tot va com s'espera, es creuaran en la lluita per les semifinals. De fet, ja el primer dia de competició, dilluns (18 h), hi haurà un Espanya - Hongria que obrirà el grup B, però bé podria ser una final. "Normalment, el debut és una mica per agafar sensacions amb la piscina, l'ambient i la competició. Elles estaran igual, no és excusa. Anirem al màxim per guanyar i, si no ho aconseguim, encara ens quedaran partits per poder capgirar la situació", assegura González. "No serà decisiu perquè tot just és el primer partit, però sabem que és molt important aconseguir els punts. Ens obliga a estar al 100% des de l'inici del torneig", afegeix Crespí. Les hongareses van deixar fora de la final a les espanyoles en l'últim Mundial, l'estiu passat. "El sentiment de revenja sempre hi és, però és una competició i un partit nou. Tot el que ha passat fins ara no val per res", reconeix.
El combinat estatal es troba encara en la transició després de l'exitosa generació que va tancar el cercle amb l'or olímpic de París. Moltes de les veteranes com Laura Ester, Pili Peña, Anni Espar o les sabadellenques Maica Garcia i Judith Forca no estan amb l'equip i altres han agafat aquest rol de líders. "M'agrada ajudar i donar consells a les joves. Al final, amb la selecció saps que hi ha algunes setmanes, quan prepares una gran competició, que són molt dures físicament. Jo, personalment, intento animar les més noves perquè puguin donar el màxim i no es desanimin en aquests moments de dificultat", afirma González que malgrat que va deixar la selecció un temps, des de l'estiu passat torna a estar amb l'equip nacional.
Els Països Baixos de Van de Kraats, rival a la segona ronda
Després d'enfrontar-se al combinat magiar, de Natasa Rybanska i amb l'ex del Club, Rita Keszthelyi com a capitana i principal referent, el camí farà baixada: dimarts (21:15 h) s'enfrontaran a les amfitriones, Portugal, mentre que l'últim partit de la primera fase serà davant de Romania, dijous a les 13:15 h. Els dos primers passaran a la segona ronda en què s'ajuntaran amb els dos primers del grup D que el formen els Països Baixos de Van de Kraats, Israel, Suïssa i Gran Bretanya. D'allà sortiran els dos semifinalistes que es creuaran amb l'altre grup.
L'objectiu de les espanyoles serà, novament, lluitar pel títol. "Sempre volem estar a dalt. Fa molt temps que estem en la lluita per les medalles i nosaltres anem a les competicions amb la mentalitat d'estar el més a prop possible de guanyar", apunta Paula Crespí. "Volem estar entre els semifinalistes i optar a medalles. Ens preparem a consciència per guanyar, no per quedar quartes, però totes les seleccions fortes pensen el mateix. Sempre volem aconseguir el títol i és el que buscarem", afirma Irene González. Un nou torneig internacional en què el waterpolo femení local, i el Club Natació Sabadell, estaran molt ben representats i en la lluita per tot.