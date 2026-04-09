L'Astralpool CN Sabadell, a fer la primera passa cap a una nova 'final four'

Potser és una de les temporades en què els pronòstics menys les situen entre les candidates al títol. Fins i tot arribar a la final four pot considerar-se una efemèride, però les noies de l'Astralpool volen rebel·lar-se per demostrar que continuen entre les més grans del continent. El conjunt dirigit per David Palma rep, a la 'Bombonera' de Can Llong, l'Olympiacos en l'anada dels quarts de final de la Champions, aquest dissabte a les 12 h.
El conjunt sabadellenc va finalitzar la fase de grups en segona posició, per darrere de l'Assolim Mataró. Això assegurava un dels 'cocos' en la lluita per estar entres els quatre millors de la competició un any més. El sorteig va deixar un d'aquells enfrontaments que ja són clàssics en el waterpolo femení. De fet, Olympiacos i Sabadell són els grans dominadors de l'última dècada i mitja a Europa. Entre tots dos sumen deu títols dels darrers catorze i s'han enfrontat en quatre finals en aquest tram, amb dues victòries per a cada equip. El precedent més recent, no obstant això, és de la temporada passada quan el CNS va apagar l'infern grec del Pireu amb una gran victòria (13-15) a les semifinals del torneig.
No ha passat ni un any, però el Club ha canviat molt amb la revolució a la plantilla d'aquesta temporada. Molt més continuista ha estat el conjunt hel·lènic que després de perdre la final de la lliga passada contra el Vouliagmeni d'Athina Giannopoulou i quedar terceres de la Champions, van mantenir el seu bloc jove, amb waterpolistes com Stefania Santa, Foteini Tricha o Christina Siouti i també altres de més consolidades com Maria Myriokefalitaki, Vasiliki Plevritou o l'esquerrana Abby Andrews. Bàsicament, la base de la selecció grega que es va proclamar campiona del món a Singapur l'estiu passat amb algunes peces complementàries.
En la 25-26 han guanyat tots els partits que han disputat fins a la data menys un, a la piscina de l'UVSE Budapest (16-15) en la fase de grups de la competició continental. Van acabar primeres del grup A de totes maneres, precisament per sobre de les hongareses, que es van quedar amb l'altra plaça per als quarts. Dunaujvaros i Alimos van tancar la taula. L'Olympiacos torna a estar entre els grans candidats al títol europeu, juntament amb Ferencvaros i Sant Andreu. Un repte majúscul per a un Astralpool que després de caure contra el Mataró en lliga ho va apostar tot a arribar en les millors condicions a aquesta eliminatòria.
El conjunt dirigit per David Palma va imposar-se a l'Atlètic Barceloneta dimecres passat (19-10) en un test que va servir com a preparació del duel de dissabte. Les marineres s'acaben de classificar per a les 'semis' de l'EuroCup, però ara, lògicament, el nivell puja considerablement. La millor de les notícies és la tornada, dos mesos després, de la portera Isabel Williams, que va tenir minuts a l'aigua un cop superada la lesió que l'havia tingut fora després de l'aturada. Les sabadellenques es troben en el seu millor moment des de l'aturada per seleccions del gener i buscaran donar una primera passa a casa per ser una vegada més a la final four de la màxima competició continental.