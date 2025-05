L'Astralpool CN Sabadell s'imposa al Sant Andreu i recupera el títol de lliga

Històriques una vegada més. Després de perdre la final de Copa i Champions, l'Astralpool ha conquerit la lliga davant del seu botxí en les dues competicions, un CN Sant Andreu que ha posat les coses molt difícils a les sabadellenques, però que haurà de continuar esperant per sumar el seu primer títol domèstic. Les de David Palma s'han imposat per 8-7 en un partit molt igualat, competit i intens. Waterpolo total a Can Llong amb un ambient espectacular i una 'Bombonera' a vessar. La vint-i-unena lliga femenina del CN Sabadell ja és aquí.

Des de l'inici la tensió i nerviosisme a la piscina ha estat màxim. Fins a quatre minuts han trigat ambdós equips a inaugurar el marcador després d'unes primeres defenses molt intenses. Ha estat Ari Ruiz l'encarregada de posar el primer avantatge de les visitants en una superioritat. Poc després, Rita Keszthelyi ha vist com Martina Terré li ha aturat un penal i, en la jugada posterior, Paula Crespí no ha perdonat des dels cinc metres a l'altra banda de la piscina. En home de més, Paula Leitón ha retallat abans del final del primer quart.

L'afició sabadellenca, celebrant un gol / Victor Castillo

En el segon, Sofia Giustini ha igualat el marcador ràpidament amb un gran llançament des de sis metres, però immediatament després Ari Ruiz ha retornat l'avantatge andreuenc. Aleshores ha accelerat l'Astralpool que ha mantingut la intensa defensa en zona i, en atac, ha castigat amb dianes d'Irene González, en superioritat, i Leitón, en un gran revers des de dos metres. També Laura Aarts ha agafat protagonisme amb tres intervencions salvadores abans del descans (4-3).

A la represa, Roline Schuijt ha tornat a igualar abans de la tempesta perfecta de les de David Palma, que s'han distanciat abans de l'inici de l'últim període. Keszthelyi, en una contra, Van de Kraats, amb un gran revers en la zona, i Irene González amb una espectacular vaselina han tancat un parcial de 3-0. En defensa, les ajudes i bones intervencions d'Aarts han anat neutralitzant els intents del Sant Andreu.

Keszthelyi ha fet un gol en el triomf / Victor Castillo

En el darrer quart, les andreuenques sí que han trobat l'encert, especialment en superioritat. Elena Ruiz i Maria Palacio han ajustat el marcador en home de més en els primers compassos del període (7-6), deixant tot obert en el tram final. Martina Terré ha aturat un altre penal, ara a Bea Ortiz, però després d'una bona defensa i una nova pena màxima sobre Leitón després d'un gran gir a la zona, Van de Kraats no ha fallat des dels cinc metres per retornar els dos gols de marge.

Elena Ruiz ha respost immediatament en superioritat i, instants més tard, Aarts ha evitat la igualada de la rubinenca amb una gran parada. A menys de 28 segons pel final, Javi Aznar ha demanat un temps mort per buscar l'empat en el seu últim atac del partit. Una gran defensa en zona ha permès blocar el llançament de Queralt Antón, confirmant el títol de lliga de l'Astralpool que recupera la corona dos anys després. La vint-i-unena lliga sabadellenca ja és aquí.