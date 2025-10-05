L'Astralpool CN Sabadell, supercampió d'Espanya

Supercampiones. L'Astralpool ha aconseguit el seu primer títol de la temporada imposant-se al CN Sant Andreu per 11-8 en la final de la Supercopa d'Espanya disputada a la piscina Sant Jordi. Les de David Palma, malgrat els canvis en la plantilla i l'adaptació encara en procés, han completat un gran partit davant de les barcelonines amb un primer parcial que ha estat decisiu.
Després d'un inici igualat, Van de Kraats ha obert el marcador abans d'un tram de domini absolut sabadellenc. Amb bones defenses i efectivitat en atac, l'Astralpool ha començat a obrir a escletxa. Paula Crespí, amb dues dianes, Van de Kraats i la jove Ona Jurado, gairebé sobre la botzina, han tancat el primer quart amb un contundent 5-0 favorable al Club.
En el segon ha intentat reaccionar el Sant Andreu, que ha retallat a través d'Ari Ruiz i Alice Williams. No obstant això, la resposta sabadellenca ha mantingut l'avantatge amb gols de Jurado i Van de Kraats, que també ha anotat abans del descans per tancar el període amb el 8-3 després d'un gol de Paula Camus. A la represa, l'intercanvi de cops ha continuat. Van de Kraats ha posat la màxima diferència del partit, però Ari Ruiz i Maria Palacio han respost. A un segon pel final de quart, Helena Dalmases ha fet el 10-5 amb què s'ha entrat a l'últim període.
Després de gairebé mig quart de sequera a banda i banda, Elena Ruiz i Isa Piralkova han obert foc en els darrers vuit minuts de partit. Javi Aznar, que ha demanat dos temps morts, ha buscat la reacció de les seves en els últims instants. Ruiz i Gisela Farré han retallat la distància en el tram final, però l'Astralpool ha estat capaç de defensar la diferència fins al final per sumar un nou títol al comptador. Tretzè trofeu de Supercopa per al CN Sabadell que buscarà el doblet a partir de les 14 h amb la final masculina davant de l'Atlètic Barceloneta.