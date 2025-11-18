El KEIO CN Sabadell, a donar la sorpresa davant de l'Atlètic Barceloneta

Després d'assaltar Marsella la setmana passsada, el KEIO CN Sabadell busca ara donar una altra sorpresa majúscula a la Champions. Els de Quim Colet visiten l'Atlètic Barceloneta aquest dimecres, a partir de les 20:30 h, en la quarta jornada de la fase de grups. El conjunt sabadellenc va salvar el primer match ball a la màxima competició continental i fins i tot perdent a la Sant Sebastià mantindria ben vives les seves opcions de ser al top8 tot i que no dependria únicament dels seus resultats a dos partits de finalitzar la ronda.
Actualment, Barceloneta i Marsella lideren el grup amb sis punts, mentre que Club Natació i Waspo Hannover es troben en tercer i quart lloc amb tres. La inesperada ensopegada dels sabadellencs a terres alemanyes, lògicament, va complicar les opcions de classificació, però la gesta de dimecres passat va tornar a obrir una escletxa de llum en el panorama del CNS a la competició europea. La lògica fa pensar que guanyant les dues últimes jornades, davant de Hannover i Marsella a Can Llong, en podria tenir prou el KEIO per ser al top8, però una victòria a territori mariner aplanaria el camí.
En el duel de la primera volta, els de Fran Fernández es van imposar per 12-16 després d'un parcial demolidor entre el final del tercer i l'inici del quart període. A la Supercopa d'Espanya, el triomf també va ser per als barcelonins, igual que a la Copa Catalunya. Ha anat millorant les seves prestacions en els enfrontaments directes el Club, que té l'exemple del Marsella, que va assaltar la Sant Sebastià fa algunes setmanes (11-12), com a precedent que demostra que el triomf no és una quimera. Hi haurà sorpresa o el Barceloneta imposarà la seva lògica? La Champions, en joc.