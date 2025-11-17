L'OAR masculí es retroba amb el triomf a la pista del segon classificat

Sis jornades després, l'equip masculí de l'OAR Gràcia va tornar a guanyar. Un triomf, a més, de prestigi: pel rival, l'escenari i el marcador final. A la pista de l'Handbol Sant Vicenç, que ocupa la segona posició de la taula, els de Pere Ayats van resorgir per sumar els punts i començar a veure la llum al final del túnel. Els deu gols de Dani Peiró van ser clau en el duel.
Els graciencs van manar des de l'inici. Amb rendes curtes van anar mantenint l'avantatge i el van anar augmentant de forma paulatina. Passat l'equador es van aconseguir posar amb cinc gols de marge, tot i que al descans els locals van reduir fins al 12-16. Lluny de desfer-se com en anteriors desplaçaments, l'OAR va continuar con un martell i no va donar opcions al conjunt del Baix Llobregat d'acostar-se en el marcador. Un gran tram final dels d'Ayats va acabar de certificar un triomf capital. Es manté tretzè el conjunt gracienc, amb un punt de marge respecte al descens, però amb l'esperança de començar a treure el cap. La pròxima setmana, a confirmar el canvi de dinàmica davant del Sant Esteve Sesrovires, que suma dues victòries consecutives.
El canvi de papers va ser total aquest cap de setmana. Al triomf del masculí sis jornades després es va unir la primera ensopegada de la temporada del femení. Les de Pol Ibáñez van caure contra l'Almassora (25-30). Les valencianes van sorprendre de sortida el conjunt gracienc amb un parcial de 2-7 en els primers deu minuts. Van millorar en atac les sabadellenques, però sempre es van trobar la resposta de l'encertat equip visitant que no només va mantenir la distància, sinó que va ser capaç de posar-se amb sis gols d'avantatge al descans (10-16).
A la represa va continuar manant l'Almassora. De fet, a quinze minuts pel final va obrir la màxima diferència amb el 14-24. En el tram final sí que va millorar el conjunt blanc-i-verd. Fins i tot es van apropar perillosament en el marcador, però ja sense marge de maniobra van acabar caient per 25-30. S'ajusta la taula a Plata amb aquesta ensopegada, unida a les derrotes de Granollers i Elche i el triomf del Levante Marni, ara quart amb onze punts, queden els quatre equips en només dos punts.