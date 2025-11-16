Primera derrota de la temporada de l'Astralpool CN Sabadell

En el primer Sant Andreu - CN Sabadell de lliga va arribar la primera ensopegada de la temporada de l'Astralpool que es queda sense marge d'error en la lluita per tenir el factor piscina en els play-off per la lliga. El conjunt entrenat per David Palma va completar un partit molt seriós a la Pere Serrat, però va acabar caient en els penals amb dues aturades de Martina Terré.
Des de l'inici l'enfrontament va portar un intercanvi de cops constant. Va començar manant el conjunt barceloní a través d'Alice Williams. Després de la igualada de Van de Kraats, Maria Palacio va fer el 2-1. La resposta sabadellenca va arribar amb un parcial de 0-2, amb dianes d'Athina Giannopoulou. A deu segons pel final del quart, Ari Ruiz va fer el 3-3. Al segon període, Van de Kraats va anotar de penal, però Queralt Antón i Ruiz va retornar l'avantatge local. Judith Forca va empatar novament abans d'un gran parcial de les andreuenques abans del descans amb què es va arribar amb 8-5.
A la represa, Williams va obrir una mica més l'escletxa i Isa Piralkova va trencar el parcial de 4-0 des dels cinc metres, però dos gols més del Sant Andreu van semblar deixar el duel pràcticament decidit (11-6). Paula Crespí i Van de Kraats van mantenir vives les opcions abans del darrer quart. Ari Ruiz va tornar a obrir escletxa, amb quatre gols de marge, abans d'un final de partit extraordinari de les sabadellenques van créixer amb una gran Isabel Williams sota pals i trobant també encert a l'altra banda del camp.
Piralkova, Crespí i Van de Kraats van ajustar el marcador i a poc menys de dos minuts pel final, la neerlandesa va forçar els penals en superioritat. A la tanda, Williams va aturar el llançament d'Elena Ruiz, però les errades de Crespí i Van de Kraats van acabar de decidir el triomf andreuenc. És tercer ara l'Astralpool, per darrere del Sant Andreu i el Mataró, després de sis jornades de lliga.