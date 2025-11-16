Molt a prop de fer saltar la banca es va quedar el FS Sabadell Femení en la visita de l'InterSala 10 Zaragoza, segon classificat a la categoria de plata del futbol estatal, a Can Balsach (1-2). Les arlequinades, que es troben a la zona mitjana de la taula, van tenir opcions fins al final de sumar un punt davant d'un equip que només ha cedit una derrota en nou jornades de competició.
Des de l'inici, el plantejament de les de Xavi Muñoz va ser clar, defensant amb intensitat i buscant sorprendre amb joc directe cap a la pivot o en transicions. Prop de l'equador del primer temps, va arribar el premi. Paula Raya va avançar les sabadellenques. Minuts després, no obstant això, van igualar les visitants amb una acció d'infortuni de Maria Isern, que es va marcar en pròpia porteria. La gran actuació de Laura Ollé sota pals va mantenir la igualada fins al descans.
A la represa, la dinàmica no va canviar. El domini de les aragoneses va ser total davant d'un FS Sabadell en mode supervivència. Marta García, Judith Villalba o Cristina Marín van gaudir de bones opcions, però entre la bona defensa de les arlequinades i el gran paper d'Ollé van poder evitar el gol. A l'altra banda, en bones transicions, la jove Iria Valero, Maria Recio o Maria Isern també van poder desfer la igualada en alguna de les poques arribades amb opcions de les sabadellenques.
En el tram final, per insistència, van acabar trobant el premi les jugadores de l'InterSala. Una jugada d'estratègia va acabar amb una gran volea de Marín al segon pal que va tirar a terra el mur de les locals a sis minuts pel final. Va sortir de cinc Xavi Muñoz per buscar la igualada i va gaudir de grans opcions als peus d'Anna Comas, Maria Recio o Paula Raya. Molt més es va complicar el duel poc després quan la mateixa Raya va veure la segona groga per protestar.
En el tres contra quatre (en moments quatre contra quatre, però amb portera-jugadora), el FSSF va continuar buscant amb insistència el gol. Isern va fer treballar la portera visitant, però la més clara, sobre la botzina, va ser per a Sara Mestre que va rematar al pal a menys de vint segons per al final. Ho va buscar el conjunt arlequinat que es va quedar amb la mel als llavis després d'un gran partit. Ara són onzenes les sabadellenques amb deu punts. La pròxima jornada visitaran l'Entrerríos Automatización, que és quart a la taula.