Treballat triomf del juvenil del CE Sabadell que ja és tercer

Tercera victòria consecutiva del juvenil arlequinat que es consolida en les places de Copa del Rei. Els de Juanjo Roldán (absent per la seva recent paternitat) es van imposar amb patiment al Montecarlo (1-0) amb una versió pràctica que va saber adaptar-se als moments de partit per aconseguir un nou triomf i pujar fins al tercer lloc, després de l'empat de la Damm davant del Girona.
A l'Olímpia, el duel va ser intens i igualat des de l'inici. Sense trobar la seva millor versió, les ocasions van ser clarament per al Centre d'Esports. La primera la va tenir Kaua Garcia que després de retallar un defensor es va trobar amb una gran aturada del porter. En el servei de cantonada posterior, el mateix atacant va rematar alt. Poc després va arribar la més clara del primer temps quan Xavi Fernández va rematar alt des de l'àrea petita una gran centrada de Fran Rivera.
La resposta dels aragonesos va ser als peus de Sidney Delgado que després d'una gran jugada personal va rematar fora. També Ramon Asensio va poder avançar el seu equip rematant desviat de cap en un córner. Al límit del descans, Rivera va tornar a gaudir d'una gran ocasió després de superar el porter, però la seva rematada, amb poc angle va sortir alta.
Al segon temps, va trobar ràpidament el premi el conjunt arlequinat. En una jugada d'estratègia, Marc Garcia va caçar una pilota al segon pal per fer el primer i únic gol de la tarda a l'Olímpia. Aprofitant l'embranzida va poder duplicar el Sabadell. El porter va evitar el gol de Kaua després d'una bona jugada de Rivera. Va poder igualar també l'equip visitant a través de Marcos Martín que es va plantar davant del porter després d'una errada defensiva, però va rematar massa desviat.
Va ser el preàmbul d'un tram d'absoluta supervivència dels arlequinats, que van saber patir per endur-se els punts. Ja en el descompte, Bruno León va cometre un penal que Sidney va enviar al travesser. Poc després, la salvació va ser doble. Una jugada embolicada dins l'àrea amb diverses rematades va acabar amb l'autor del gol, Marc Garcia salvant una rematada quan ja pràcticament es cantava l'empat. Patiment i victòria del juvenil que manté la bona dinàmica, és tercer amb els mateixos punts que l'Espanyol, segon, abans de visitar la pròxima setmana un dels rivals forts de la categoria: el Real Zaragoza.