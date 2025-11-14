Èpic triomf del CE Sabadell davant del Betis Deportivo

Patida, treballada i agònica victòria del CE Sabadell, que es retroba amb el triomf després d'un partit molt complet davant del Betis Deportivo (1-2) a la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Els arlequinats han completat un gran primer temps i, després de la millora i igualada dels locals, s'han refet per endur-se els punts sobre la botzina. Continua invicte l'equip de Ferran Costa després de dotze jornades i, a l'espera de la resta dels partits, se situa segon a la classificació.
Costa ha presentat un onze força continuista respecte a l'equip titular de divendres passat davant del Tarazona. Com a mínim pel que fa als noms propis perquè en concepte i estructura ha estat diferent del de l'últim plantejament. L'única modificació ha estat l'entrada de Sergi Segura per Miguelete. Això ha canviat el dibuix, tornant als tres centrals en atac amb Javi López-Pinto com a carriler esquerrà. La novetat en la convocatòria ha estat la tornada de Genar Fornés després de dos mesos i mig de baixa.
Des de l'inici, el Centre d'Esports ha sortit amb les idees clares i volent dominar el partit. La primera ocasió ha estat per a Rodrigo Escudero, que ha vist com el porter Manu González li negava el gol després d'engaltar una centrada d'Astals des de la dreta. L'únic avís dels locals en el primer temps ha estat de Destiny que ha rematat de cap desviat en els primers compassos. Més enllà d'aquesta tímida arribada dels verd-i-blancs, el duel ha estat pràcticament un monòleg sota la pluja a la Luis del Sol. La pressió alta dels arlequinats ha dificultat molt el joc dels locals que gairebé no han pogut passar del mig del camp amb opcions.
A l'altra banda del camp, Agustín Coscia ha perdonat el primer en una ocasió immillorable. L'argentí s'ha adormit quan podia rematar a porta buida en una acció que ha salvat González sota pals quan ja es cantava el gol. Joel Priego des de la frontal també ho ha provat poc després. Encarant el tram final de la primera meitat, el premi ha arribat. Després d'una bona internada de Segura, Escudero ha caçat un rebot a l'interior de l'àrea per obrir, de forma merescuda, la llauna. Abans del descans, ha fregat el segon el Sabadell amb intents de Quadri o López-Pinto des de la frontal amb llançaments desviats.
A la represa, els de Ferran Costa han tornat a sortir bé. En els primers minuts, López-Pinto ha estat a punt d'anotar amb un xut molt mossegat des de prop del punt de penal. No obstant això, els canvis del tècnic local han tingut efecte. Ha millorat amb pilota el Betis que ha començat a tenir opcions reals d'igualar el partit. Reina ha fet treballar Fuoli després d'una pilota pentinada i, poc després, de nou el porter arlequinat ha salvat l'empat en un xut creuat de Bladi. Tot i la millora del Betis, no ha renunciat a l'atac el Centre d'Esports que a través de Coscia, amb un xut alt, i especialment en un servei de cantonada que Kaiser ha rematat fora ha pogut duplicar l'avantatge.
També el filial andalús ha demanat la revisió d'una vermella a Kaiser i també d'un possible penal de Bonaldo, però l'àrbitre no ha sancionat cap de les dues accions. Havia perdonat el Sabadell i, en una contra, no ho ha fet l'equip verd-i-blanc. Una bona conducció de Borja Alonso ha deixat sol Bladi que ha fet l'1-1 a poc menys de vint minuts pel final. Ha mogut la banqueta Costa després del gol amb l'entrada de Ton Ripoll per Coscia, avançant la posició d'Astals, i el retorn de Genar, per Segura.
Amb la igualtat ha tornat a millorar el conjunt arlequinat amb més domini i arribades, tot i que els bètics també han tingut la seva. Urri, en una prolongació, ha fregat el gol i, a l'altra banda del camp, Alonso ha rematat desviat des de la frontal. Ja en el tram final, el col·legiat ha revisat un penal sobre Kaiser que no ha estat sancionat. En els últims instants les ha tingut per endur-se el duel el Sabadell amb dues ocasions molt clares. La primera un cop de cap de Ripoll que ha sortit desviat i, ja en el descompte, una acció entre Miguelete i Cortés (acabats d'entrar al terreny de joc) ha finalitzat amb un xut del capità que ha salvat el porter.
I quan tot semblava destinat a un nou empat, amb suspens, Escudero ha aparegut per donar el triomf. El de Simancas ha anotat després d'una pilota despenjada per Bonaldo que ha estat anul·lat en primera instància per fora de joc i ha acabat pujant al marcador després de la revisió del VAR. Ha defensat fins a l'últim alè el Sabadell que es retroba amb el triomf i continua com a únic equip invicte del futbol espanyol abans del duel de Copa Catalunya del pròxim dimecres davant del Ripollet. La lliga tornarà per als arlequinats el pròxim diumenge davant d'un altre filial de la capital andalusa, el Sevilla Atlético.
Fitxa tècnica
Betis Deportivo: Manu González, Busto, Moha (Koré, m. 94), Embalo (Corralejo, m. 46), Elyaz, Bladi, Gismera, Mawuli, Reina (Morante, m. 85), Destiny (Borja Alonso, m. 46) i Rodrigo Marina (Yanis, m. 94).
CE Sabadell: Fuoli, Astals, Bonaldo, Kaiser, Segura (Genar, m. 73), Quadri (Cortés, m. 87), Urri, Priego, López-Pinto (Miguelete, m. 87), Escudero i Coscia (Ripoll, m. 73).
Àrbitre: Juan Antonio Campos (comitè murcià). Grogues: Marina; Quadri, Segura, Kaiser, Cortés, Miguelete.
Gols: 0-1, Escudero m. 37; 1-1, Bladi m. 73; 1-2, Escudero m. 96.
Incidències: Partit disputat a la Ciudad Deportiva Luis del Sol amb una trentena d'arlequinats.