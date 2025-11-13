La Copa del Rei torna a la Nova Creu Alta deu anys després. El primer dijous de desembre, dia 4, a partir de les 19 h (ha canviat d'horari per drets televisius), el Centre d'Esports rebrà el Deportivo en el retorn d'Antonio Hidalgo al 'Temple', quatre anys després de la seva destitució. El club ha anunciat a través de les xarxes socials que les entrades ja estan disponibles al web, resolent un dels dubtes que més s'ha mencionat en les últimes hores entre la parròquia arlequinada: els socis hauran de pagar per poder accedir a l'estadi. "Teníem molt clar que havíem de posar preus de mercat. El Dépor és un rival de Segona i molt atractiu, però, a més, torna l'Hidalgo que és història del club. És un partit molt atractiu i s'ha de posar en valor el que tenim", afirma el director general, Bruno Batlle.
Les entrades per al públic general seran de 40 euros a Tribuna, 30 al Lateral i 20 als Gols. Els socis podran retirar una entrada a la seva zona a un preu reduït, amb un 50% de descompte (20 a Tribuna, 15 al Lateral i 10 als Gols) respecte a la resta de persones que vulguin assistir. "Pensem que són preus raonables que faran que tots els qui vulguin venir, puguin venir. Això és el que pretenem, esperem que hi hagi una molt bona entrada", assegura Batlle.
En cas de passar davant del conjunt gallec, molt probablement, en la següent ronda el Sabadell rebrà un equip de Primera, fet que no passa des del 2013 quan el Sevilla va golejar per 1-6. "Té molts atractius el partit per tot el context i també el que suposaria per l'equip passar. Estem molt il·lusionats amb aquesta eliminatòria i esperem que l'entrada pugui ser molt bona".
És força habitual en molts clubs fer una jornada del club, jornada econòmica, per aconseguir un extra d'ingressos. Això al Centre d'Esports fa anys que no passa, però amb aquesta decisió, la intenció és poder aconseguir també un rèdit econòmic que ajudi a cobrir les despeses. "Volem tenir l'equip més competitiu possible i aquests ingressos atípics, o extraordinaris, ens ajuden en molts aspectes. Des de l'esportiu fins a les millores a l'estadi o l'experiència del soci. Tenim un pla d'acció amb diverses iniciatives, tot suma. Aquest és el motiu principal de fer pagar l'entrada a tothom", analitza el director general.