El CN Sabadell s'acosta a la zona de 'play-off' amb el tercer triomf consecutiu

Tres victòries i sis jornades sense perdre de forma consecutiva d'un Club Natació que, després d'un inici complicat, ja s'acosta a la zona de privilegi del grup 3 de Segona B. Els de Jordi Marín van golejar el Bisontes Castellón per 6 a 1 al pavelló del Nord i confirmen el canvi de tendència i les seves aspiracions de tornar a ocupar les posicions altes de la taula.
El conjunt nedador arribava al duel força condicionat per les sensibles baixes d'Alex Llamas i Raúl Martín, dos dels golejadors de l'equip. No obstant això, altres jugadors importants van donar una passa endavant per solucionar la papereta. Després d'un primer temps intens, el marcador no es va moure fins als primers minuts de la represa. Marc Pérez va obrir la llauna i, en els minuts posteriors, Juanfran Hervás i Germán Escudero van obrir escletxa fins al 3-0.
Va reaccionar l'equip castellonenc a través de José Alberto Lemos, però poc va trigar a tornar a colpejar el Club. Una diana en pròpia porteria del porter Thiago Bonilla, i el doblet d'Hervás van servir per deixar el duel pràcticament sentenciat a set minuts pel final. Amb els visitants jugant de cinc, sobre la botzina, Octavi Ribé va arrodonir el triomf amb el sisè. A l'espera que acabi el Futsal Lleida - Les Corts, suspès per goteres quan guanyava l'equip barceloní per 2-3, els nedadors són cinquens amb divuit punts, a un de la zona de play-off. La pròxima jornada, visitaran el filial d'Industrias Santa Coloma, que és onzè i acumula tres derrotes consecutives.