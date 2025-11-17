El CN Sabadell triomfa en el Campionat d'Espanya en piscina curta

Balanç molt positiu per als nedadors del Club Natació un cop finalitzat el Campionat d'Espanya en piscina curta celebrat aquests dies a la Nova Escullera del CN Barcelona. El gran triomfador de la competició va ser Eudald Tarrats, que va rebre el premi a millor esportista masculí per punts després d'aconseguir la mínima per a l'Europeu en dues proves i, a més, esmicolar el rècord estatal de Carles Coll en els 50 m braça.
Tarrats va ser or en la prova amb un temps de 26.27, dos centèsimes menys que la marca de Coll. El vilatortí també va aconseguir la mínima pel campionat continental de Lublin del pròxim mes en els 100 braça, en què també va pujar al més alt del calaix. L'altre gran triomfador en clau sabadellenca va ser Diego Mira, que va batre el rècord estatal en els 400 estils amb un temps de 4:04.83, trencant la marca d'Alan Cabello a Istanbul 2009. El de Santomera també estarà a Polònia amb marca mínima en aquesta prova i també en els 200 esquena. També van aconseguir marca per ser a la cita europea Sergio de Celis, en els 100 lliure, i Paula González, en els 400 estils. Tots ells s'uneixen a Carles Coll, que ja tenia la marca del Mundial.
En la classificació de la competició, el CN Sabadell va ser quart amb 13 medalles, només per darrere de les 19 del Terrassa, les 23 del Real Canoe i les 25 del Sant Andreu. Tarrats, als 50 i 100 braça, i Mira, als 400 estils, van ser or, igual que De Celis en els 50 lliure. També Mira va ser plata als 200 esquena, Tarrats en els 200 braça i Paula González als 400 estils. De Celis es va penjar dos bronzes als 100 i 200 lliure, Mira en els 200 estils, Ferran Julià en els 400 lliure, Jordi Carrrasco en els 50 papallona (amb millor marca nacional de 17 anys) i en els 4x100 estils mixts.